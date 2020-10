L’église anglicane s’élève contre le projet de loi controversé de Boris Johnson

Les évêques britanniques des principales églises anglicanes se sont dressés lundi, dans un courrier au rare contenu politique, contre le projet de loi du gouvernement de Boris Johnson visant à contourner les accords passés avec l’Union européenne sur la province britannique d’Irlande du nord.

Les archevêques de Cantorbéry et d’York ainsi que les chefs de l’église anglicane en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande disent voir dans ce projet de loi, contesté en justice par l’Union européenne, un «précédent désastreux» pour l’image du Royaume-Uni dans le monde et de la démocratie, dès lors que «des accords soigneusement négociés ne seraient pas respectés et que des lois pourraient être violées de manière soi-disant légale».

Dans cette lettre publiée par le journal Financial Times, ils mettent aussi en garde contre les conséquences que cette loi pourrait avoir sur les accords de paix du «Vendredi saint» qui ont mis fin en 1998 à 30 années de troubles sanglants sur l’île irlandaise.

«Manque de connaissance»

Selon les médias britanniques, des élus conservateurs ont réagi avec virulence contre ce courrier des hauts dignitaires religieux, leur reprochant un manque de connaissance sur le Brexit. Le Premier ministre Boris Johnson semblerait toutefois disposé à modifier son projet de loi controversé, selon ces médias. La Chambre des lords du Parlement britannique doit par ailleurs encore se prononcer sur ce texte et pourrait l’amender.

Le Royaume-Uni est sorti de l’UE le 31 janvier dernier, mais il reste provisoirement lié au marché intérieur et à l’union douanière le temps d’une période de transition qui arrive à échéance le 31 décembre prochain et doit permettre aux deux parties de fixer leurs futures relations commerciales et d’autres coopérations.

Tension extrême

Ces négociations connaissent une phase d’extrême tension. Réunis en sommet européen jeudi, les Vingt-sept ont appelé Boris Johnson à faire le nécessaire pour éviter un no-deal. Mais le Britannique a renvoyé la balle dans leur camp. Les discussions butent toujours sur trois sujets: l’accès pour les Européens aux poissonneuses eaux britanniques, les garanties réclamées à Londres en matière de concurrence et la manière de régler les différends dans le futur accord.

Ce lundi, Royaume-Uni et Union européenne doivent discuter du «format» de leurs négociations. Le ministre britannique Michael Gove, chargé notamment de préparer le pays à un «no-deal», doit s’exprimer devant le Parlement en fin de journée.