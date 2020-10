Jusqu’à 20 degrés cette semaine, mais avec beaucoup de vent

Lundi après­-midi, la grisaille finira par laisser la place à des périodes ensoleillées sur la plupart des régions. Les maxima iront de 9 à 14 degrés. Mardi, l’Institut royal météorologique prévoit des périodes de pluie depuis le sud­-ouest, avec des maxima autour de 16 degrés dans le centre, et un temps assez venteux. Mercredi, il y aura d’abord encore de la pluie avant une amélioration. Il fera très doux avec des maxima jusqu’à 20 degrés mais avec beaucoup de vent.

Mardi, il fera très nuageux à couvert avec un temps sec sur la plupart des régions l’avant­ midi. Seule une averse sur l’ouest sera possible. L’après­-midi, des pluies sont prévues depuis la France, surtout dans la partie centrale du pays. Au fil des heures, le temps deviendra généralement sec dans l’ouest avec quelques rayons de soleil. Le sud­-est du pays profitera vraisemblablement d’un temps souvent sec avec éventuellement quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 13 degrés en Hautes Fagnes et 16 degrés ailleurs, voire 17 degrés dans le Limbourg. Le vent sera modéré de sud avec des rafales de 50 km/h, ou même 60 km/h sur les plateaux de Moyenne et Haute Belgique.

Mardi soir, la nébulosité sera encore abondante et le temps deviendra provisoirement sec, excepté dans l’est où de faibles pluies pourront encore traîner. Une nouvelle zone de pluie active est ensuite attendue dans la nuit de mardi à mercredi. Une nouvelle fois, le sud­-est du pays sera relativement épargné. Les minima seront compris entre 10 degrés sur les hauteurs ardennaises et 13 degrés ailleurs. Le vent modéré de sud à sud­-est diminuera temporairement en intensité.

Mercredi, la nébulosité sera d’abord variable à abondante avec encore de la pluie le matin, surtout dans l’ouest. De l’air plus doux suivra l’après­-midi avec, par endroits, de larges éclaircies mais une averse isolée restera possible. Les températures atteindront des valeurs entre 17 degrés sur les hauts plateaux de l’Ardenne et 20 ou 21 degrés en Flandre. Le vent de sud deviendra assez fort voire temporairement fort avec des rafales jusqu’à 80 km/h dans l’ouest et 70 km/h ailleurs. Au littoral, il sera même fort à très fort avec des rafales de 90 km/h. En fin de journée, il s’orientera au sud­-ouest en diminuant en intensité.