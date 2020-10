Neuf Belges au départ de la Vuelta

Neuf coureurs belges seront au départ du Tour d’Espagne mardi à Irun, au Pays basque. La plupart d’entre eux porteront le maillot de l’équipe Lotto Soudal, qui alignera sept Belges.

Lotto Soudal a opté pour une équipe jeune sur ce Tour d’Espagne. Quatre des sept Belges retenus disputeront leur premier grand tour sur les routes espagnoles: Gerben Thijssen, Brent Van Moer, Stan Dewulf et Kobe Goossens. Tim Wellens, qui a pris part au Tour des Flandres dimanche, visera un succès d’étape, lui qui a manqué le Tour de France suite à une chute. Après trois participations au Tour de France et autant au Tour d’Italie, où il a d’ailleurs remporté deux étapes, le Limbourgeois va découvrir la Vuelta. Rémy Mertz et Tosh Van der Sande, deux fois troisième d’une étape de la Vuelta en 2019, sont les deux derniers coureurs belges de l’équipe Lotto Soudal.

Le capitaine de route sera le Polonais Tomasz Marczynski, 36 ans. Double vainqueur d’étape sur la Vuelta en 2017, il va rouler son cinquième Tour d’Espagne.

Philippe Gilbert avait laissé planer le doute début octobre au moment de déclarer forfait pour le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, déclarant qu’une «participation au Tour d’Espagne est encore jouable». Il n’en sera rien. Le Remoucastrien, tombé lors de la première étape du Tour de France, avait rapidement repris la compétition. Mais des douleurs au genou ont finalement eu raison de son programme automnal.

Les deux Belges ne faisant pas partie de l’équipe Lotto Soudal sont Jasper Philipsen (UAE Team Emirates) et Ilan Van Wilder (Sunweb). Philipsen,vainqueur cette saison d’une étape du Tour du Limousin et d’une étape du BinckBank Tour, a découvert les courses de trois semaines l’année dernière en France. Si les occasions ne sont pas nombreuses pour les sprinters sur cette Vuelta, quatre ou cinq étapes probablement, le Limbourgeois aura l’occasion de se frotter à l’Irlandais Sam Bennett, maillot vert du Tour de France, et l’Allemand Pascal Ackermann.

Ilan Van Wilder, 3e du Tour de l’Avenir l’année passée, s’apprête à disputer à 20 ans son premier grand tour, tout comme quatre de ces coéquipiers chez Sunweb.