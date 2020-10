Covid en province de Luxembourg : les derniers chiffres ce lundi matin

Les admissions dans les hôpitaux Vivalia sont à la hausse et font craindre un passage en phase 2A d'ic i la fin de la semaine

L’ampleur de la pandémie et l’augmentation des admissions dans les hôpitaux de la province de Luxembourg surprend les responsables de Vivalia qui sont capacité de faire face et envisagent de passer bientôt en phase 2A!

Le directeur général de Vivalia, Yves Bernard; le directeur général aux affaires médicales, Didier Neuberg et le responsable des maisons de retraite de l’intercommunale des soins de santé, Alain Binet ont donné, en fin de matinée, les derniers chiffres propres au Covid. Ils sont sans surprise en nette augmentation.

Admissions en hausse

Le nombre de patients Covid admis en soins intensifs a été multiplié par 2,4 aujourd’hui par rapport au 9 octobre dernier passant de 5 à 12 patients. Le nombre de patients admis dans les ailes Covid a été multiplié par 3,5 dans le même laps de temps passant là de 21 à 74 personnes, ce qui fait à ce jour 86 patients Covid hospitalisés chez Vivalia.

De la phase 1B à la phase 2 A d’ci quelques jours?

Cette ampleur fait craindre un passage à la phase 2A qui comme l’explique Yves Bernard oblige les hôpitaux à réserver 50% de leurs lits en soins intensifs aux malades Covid et à prévoir une réserve de 15%, soit de passer de 21 à 31 lits. Et pour les unités Covid en soins non intensifs, il faut passer de 84 à 124 lits. Pour y arriver, il faut diminuer les actes dans les blocs opératoires et donc reporter des interventions chirurgicales non urgentes, pour transférer le personnel dans ces unités Covid. Or, quand on sait qu’il manque 50 infirmières en temps normal, c’est compliqué.

Personnel: des soignants touchés cette fois-ci

On remarque, dit le docteur Didier Neuberg, que du personnel soignant, même celui qui travaillait dans des services aigus lors de la 1re vague et qui avait été épargné par la pandémie, est contaminé aujourd’hui. Toutes les mesures sont prises à l’hôpital pour éviter cette contamination qui a donc dû se faire dans la sphère privée.»

Testing: Libramont et Marche bientôt à 100%

Si l’hôpital d’Arlon est équipé de toutes les machines nécessaires pour gérer 400 à 500 tests par jour, il faudra encore attendre quelques jours, précise le Dr Neuberg pour voir l’installation de machines au CHA à Libramont et à l’IFAC à Marche. Dans ces deux sites on sera donc, d’ici la fin de la semaine parvenu à résorber le retard pris. Nos laboratoires travaillent sans relâche, même la nuit pour arriver à traiter les tests qui affluent alors qu’ils ne concernent plus les asymptomatiques et qu’ils sont commandés par les médecins généralistes et spécialistes.»

Tests: de moins de 1% à 15 à 20% en deux mois!

Qui aurait osé imaginer à la fin du mois d’août que le taux de tests positifs qui était de moins d’1% allait grimper parfois jusqu’à 20% en province de Luxembourg moins de deux moins plus tard? C’est pourtant la réalité et nos centres de dépistage sont pris d’assaut. Il y a eu en partie saturation après la fermeture de centre de testing dans des provinces voisines, les gens se rendant en province de Luxembourg pour venir s’y faire tester.

Vivalia prête en cas de réquisition

Les responsables de l’intercommunale des soins de santé se disent prêts à accueillir les malades des hôpitaux des autres provinces si le Fédéral venait à en faire la demande dans le cadre du plan national de répartition des malades et espèrent aussi bénéficier de cette solidarité si nos hôpitaux venaient à être débordés.