Cure de jouvence pour le pont ferroviaire au-dessus du ring à Zaventem

Infrabel a lancé ce 17 octobre les travaux de renouvellement du pont ferroviaire qui surplombe le ring de Bruxelles à hauteur de Zaventem, a indiqué dimanche le gestionnaire de réseau ferroviaire. Le chantier doit offrir une nouvelle jeunesse à cette infrastructure vieille d’un demi-siècle.

Le pont de 165 mètres a été construit dans les années 1970. Ses cinq piliers portent six travées dont le tablier est en béton. Les travaux sont nécessaires car l’eau s’infiltre par les joints, provoquant l’usure du béton et des équipements de pose, qui servent de points d’appui entre les tabliers et les piliers.

Le chantier d’un de ces tabliers a été lancé samedi à 23h30 et devait se terminer lundi à 5h30. Les équipes d’Infrabel y ont travaillé sans interruption. Il s’agit, tout d’abord, de retirer le mortier et les traverses afin de pouvoir placer les nouveaux joints sur le tablier de béton et les rendre imperméables. Ensuite, des travaux ferroviaires seront effectués afin de pouvoir accueillir les premiers trains dès lundi matin. Ces travaux seront répétés durant cinq semaines supplémentaires: le week-end prochain, ainsi que deux week-ends en mars puis en avril 2021.

Des travaux, nocturnes, concernant le mortier seront également effectués en semaine à la fin de l’année et au printemps prochain. L’objectif est de relever le pont d’un centimètre afin de pouvoir installer les nouveaux équipements de pose. En outre, les têtes en béton des poutres maîtresses, le dessous des tabliers du pont et les conduites d’écoulement seront réparées.

L’investissement total pour ces réparations est évalué à 3,7 millions d’euros.