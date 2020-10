Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce lundi

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 19 octobre.

1 BELGIQUE

Plus de trente décès en moyenne par jour attribués au Covid-19

Au total, 2 485 patients Covid-19 sont actuellement hospitalisés en Belgique dont 412 en soins intensifs, ressort-il de la mise à jour lundi matin des chiffres provisoires communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano. Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 9 et le 15 octobre, continue d’augmenter et s’élève désormais à 7 876 (+79%).

TÉMOIGNAGES | Lundi noir pour le secteur horeca

Lundi noir pour l’horeca: afin de faire face à la recrudescence de l’épidémie de coronavirus en Belgique, le comité de concertation a décidé, vendredi, de fermer pour quatre semaines bars et restaurants, déjà lourdement touchés au printemps dernier. La mesure, qui sera toutefois évaluée dans deux semaines, entre en vigueur ce lundi.

VIDÉO | Dr Philippe Devos: «Aujourd’hui, en province de Liège, le virus est dans toutes les rues»

Le docteur Philippe Devos, du CHC MontLégia, a lancé ce week-end un cri d’alarme sur les réseaux sociaux: en province de Liège, la situation est en passe de devenir incontrôlable.

«On aura 500 patients en soins intensifs cette semaine, 1000 d’ici la fin du mois»

La situation concernant l’épidémie du nouveau coronavirus reste très inquiétante en Belgique. Le centre de crise a analysé une nouvelle fois les derniers chiffres, ce lundi.

Les demandes de droit passerelle ont reculé cet été mais le vent pourrait tourner

Le nombre de demandes de droit passerelle coronavirus a fortement diminué au cours des derniers mois, avec seulement 0,6% des indépendants à titre principal qui l’ont demandé en septembre alors que ce chiffre frôlait encore les 50% aux mois de mars, d’avril et de mai. Moins d’indépendants font également appel au «droit passerelle de redémarrage», qui a vu le jour en juin, ressort-il d’une analyse de l’entreprise de services en ressources humaines Acerta sur la base des données de 300.000 indépendants.

Non, les profs ne sont pas «fatigués»

Pour expliquer la prolongation du congé de Toussaint, la ministre Désir a invoqué l’état de fatigue du corps enseignant. Un raccourci qui ne plaît pas à de nombreux professeurs.

Près d’un quart des Belges craignent de perdre leur emploi à cause de la crise sanitaire

Près d’un employé sur quatre (23%) craint de perdre son travail à cause de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie de coronavirus, ressort-il lundi d’un sondage mené par le site d’emploi Stepstone et l’Université de Louvain (KULeuven). La moitié des répondants s’inquiète, elle, d’une détérioration de son emploi.

500 millions pour soutenir les secteurs fragilisés

Après l’annonce de mesures drastiques, le fédéral a débloqué une enveloppe de crise pour soutenir les secteurs en difficulté, dont l’horeca.

Près de la moitié des restaurants Lunch Garden passe à la vente à emporter

Près de la moitié des restaurants Lunch Garden vont proposer de la vente à emporter alors que l’horeca a dû fermer ses portes dans le cadre de mesures strictes prises pour lutter contre le coronavirus, a annoncé la chaîne lundi.

2 RÉGIONS

Des files d’1 km, un centre surchargé: nouvelle menace de grève sur le drive-in de Lasne

Après avoir envisagé de faire grève il y a un mois environ, les médecins en charge du drive-in semblent vouloir passer à l’action.

40 cas de Covid à la maison de repos de Sainte-Ode: 7 hospitalisés

La maison de repos de Sainte-Ode est durement touchée par le Covid avec 40 cas ce week-end. La situation reste sous contrôle.

La prise de rendez-vous en ligne pour les centres de dépistage Covid de Nivelles et Tubize est suspendue

En raison d’une pénurie de matières premières, la prise de rendez-vous en ligne pour les centres de dépistage Covid de Nivelles et Tubize est fermée. Et ceci jusqu’au 31 octobre prochain.

C’est bien une deuxième vague qui arrive dans les hôpitaux brabançons

L’augmentation du nombre de personnes hospitalisées en Brabant wallon semble suivre la même trajectoire que lors de la première vague.

Test Covid: priorité donnée désormais aux malades à Huy

Les laboratoires sont saturés. Le centre testing Covid de Huy ne testera plus que les malades à partir de demain mardi.

Braine-l’Alleud: Proxibus suspendu et Infor Jeunes fermé, 150 agents communaux à tester

Treize nouveaux cas de Covid-19 confirmés le 11 octobre, vingt-trois le lendemain, trente le surlendemain, quarante-huit le 14 octobre, et quarante et un de plus le 15. La situation à Braine-l’Alleud est clairement en train de se dégrader et vendredi, l’hôpital local accueillait 17 malades dont 4 en soins intensifs. La commune doit quant à elle faire face à davantage d’absentéisme. Elle a réorganisé ses services en début de semaine, n’accueillant plus les citoyens que sur rendez-vous. Elle vient de passer à la vitesse supérieure en annonçant, pour cette semaine et jusqu’au 31 octobre, la fermeture de certains services.

3 MONDE

Nouveau tour de vis en Italie face à la résurgence du Covid

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé dimanche soir une nouvelle série de mesures pour endiguer la recrudescence du Covid-19, notamment des restrictions concernant les bars-restaurants et l’extension du télétravail.

Le grand stade de Varsovie accueillera des malades du Covid-19

Le grand stade national à Varsovie va se transformer partiellement en hôpital provisoire pour des malades du Covid-19, au moment où la Pologne vit une flambée de contaminations, a annoncé lundi le gouvernement polonais.

Chute brutale des flux migratoires en 2020 en raison de la crise sanitaire

Le nombre de permis de séjour délivrés a presque chuté de moitié au premier semestre dans l’OCDE, une situation «sans précédent», souligne un rapport de l’organisation publié lundi, estimant que les migrations internationales dans la zone seront «exceptionnellement faibles» en 2020.

