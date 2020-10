10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi

Un centre de testing qui menace de faire grève, de l’aromathérapie pour enfants, une maison de repos durement touchée par le Covid: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi 19 octobre.

1 Un Couilletois de l’Idaho: «Les gens n’ont aucun esprit critique par rapport à Trump»

Originaire de Couillet, Philippe Timmermans habite à Boise, ville de presque 240 000 habitants et capitale de l’Idaho, en pleine croissance. «C’est une des plus belles villes de l’État. Elle se développe beaucoup: il y avait moins de 150 000 habitants quand je suis arrivé.» Il y est arrivé par amour pour Donella qu’il a rencontrée en Belgique, à un souper de Noël, alors qu’elle était chez nous pour apprendre le français. Elle est restée deux ans en Belgique, il l’a suivie 27 ans aux États-Unis.

+ LIRE ICI

2 Des files d’1 km, un centre surchargé: nouvelle menace de grève sur le drive-in de Lasne

Les médecins généralistes en charge du drive-in Covid de Lasne avaient déjà menacé de faire grève il y a un mois environ. En cause, une énorme liste de désagréments: un centre de dépistage surchargé, des malades qui s’énervent à force de s’impatienter dans les longues files d’attente, une absence de soutien matériel et de considération de la part du pouvoir fédéral, des horaires à rallonge devant la surcharge administrative, une absence de vie de famille, les nerfs de certains qui craquent, une énorme fatigue générale, etc.

+ LIRE ICI

3 Profondeville: le nouveau gîte pâtit déjà de l’absence de couverts

Lancé voici un mois, l’hôtel Vedette reste ouvert mais doit trouver une alternative pour restaurer ses clients, au risque d’en perdre.

+ LIRE ICI

4 40 cas de Covid à la maison de repos de Sainte-Ode: 7 hospitalisés

La maison de repos de Sainte-Ode est durement touchée par le Covid avec 40 cas ce week-end. La situation reste sous contrôle.

+ LIRE ICI

5 Yari Verschaeren après le nul d’Anderlecht contre OHL: «Pas que la faute du coach»

Si Vincent Kompany faisait son mea culpa ce dimanche à l’issue du match nul concédé contre OHL (2-2), les joueurs, eux aussi, se sentaient coupables de ces deux (nouveaux) points perdus.

+ LIRE ICI

6 PHOTOS | Namur: 20 ancêtres Saroléa pour un centenaire

En 1920, Namur accueillait la première concession de la marque de moto belge hors province de Liège. Les passionnés s’en sont rappelé samedi chez Dessart.

+ LIRE ICI

7 Zéro Trace, l’émission culinaire de TV Com, avec Curtis Mulpas

Ce soir à 20 heures, TV Com propose une émission culinaire originale: Zéro trace. Curtis Mulpas sera derrière les fourneaux.

+ LIRE ICI

8 L’aromathérapie pour les enfants

Certaines huiles essentielles peuvent être utilisées pour soigner les enfants. Une solution naturelle, à utiliser avec beaucoup de précautions.

+ LIRE ICI

9 INTERVIEW | Véronique Olmi retrace d’enthousiasmantes «évasions particulières»

À travers une famille française dans les années 70, Véronique Olmi raconte admirablement une époque marquée par de profonds changements.

+ LIRE ICI

10 ANALYSE | Charleroi perd pied, mais pas tout à fait la tête

Perturbé par le nouveau système genkois, et en dessous de son niveau, Charleroi a concédé sa deuxième défaite de rang en D1A. Bilan: 1 sur 9.

+ LIRE ICI