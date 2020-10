Le motard percuté par Alaphilippe: «Je me sens coupable»

Dimanche, le Ronde de Julian Alaphilippe s’est terminé après une collison avec un motard de l’organisation. Au guidon, un policier à la retraite âgé de 64 ans. «Je me sens coupable, même si je ne peux pas y faire grand-chose», a-t-il confié à HLN.

«J’ai vu qu’Alaphilippe parlait dans son micro et ne pouvait plus m’éviter. Je suis désolé pour Alaphilippe. Ses blessures semblent graves, et il avait sans doute une chance de gagner la course. J’ai aussi été pris pour cible sur les réseaux sociaux après la course. Cela m’a beaucoup affecté. Je me sens coupable, même si je ne peux rien y faire», explique le motard.

L’équipe du champion du monde a discuté avec lui après la course. «J’ai parlé à quelqu’un de l’équipe et c’était une conversation positive, je ne peux évidemment pas et ne vais pas en dire plus. J’espère que tout ira bien avec Alaphilippe» a-t-il conclu.