VIDÉO | Quand la ferveur prend le dessus sur les mesures sanitaires pour le choc Lille – Lens

«On aime Lille, on hait Lens» pouvait-on lire dans le stade. Photo News

Des dizaines de supporters de Lens se sont rassemblés pour acclamer leurs joueurs, dimanche soir, avant le choc face à Lille. Une foule compacte s’est notamment réunie devant l’hôtel des Sang et Or et au bord des routes menant les joueurs au stade.

Plusieurs groupes de personnes se sont formés à plusieurs endroits pour supporter l’équipe de Lens. Ils ont acclamé les Sang et Or à la sortie de leur hôtel, avant de prendre la direction du stade Pierre-Mauroy de Lille. Puis, tout au long du parcours du car sur l’autoroute, des supporters étaient présents pour déployer des banderoles ou encore lancer des fumigènes et des feux d’artifice.

Une foule qui ne semblait pas respecter les distances de sécurité et qui pose question dans le contexte actuel. Le match avait d’ailleurs lieu à huis clos afin de respecter le couvre-feu en vigueur en France.