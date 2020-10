VIDÉO | Januzaj marque un superbe but pour la Real Sociedad, Vertonghen gagne avec Benfica

La Real Sociedad et Villarreal, vainqueurs respectivement du Betis Séville (3-0) et de Valence (2-1) dimanche, ont pris la tête du championnat d’Espagne à l’issue de la 6e journée marquée par les défaites du Real Madrid et du FC Barcelone samedi.

À peine monté en jeu, Adnan Januzaj a marqué le 3e but de la Real Sociedad qui s’est imposé 0-3 au Betis Séville.

🇧🇪 | Adnan Januzaj marque un superbe but, 4 minutes seulement après son entrée ! 😍#RealBetisRealSociedad pic.twitter.com/jxHQTPvFuz — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 18, 2020

Avec onze points au compteur, les deux nouveaux leaders devancent d’une longueur le Real Madrid, Getafe, Cadix et Grenade. Le Real, Getafe et Grenade comptent cependant un match en moins.

Le Barça, battu 1-0 à Getafe, est neuvième avec sept points, mais avec deux matches en retard à jouer, juste derrière l’Atlético Madrid (8e, 8 pts) qui, lui aussi avec deux matches en moins, s’est bien relancé en allant gagner au Celta Vigo (2-0) samedi.

Le Real Madrid a subi un camouflet à domicile -sa première défaite de la saison – contre le promu Cadix (1-0) et Grenade l’a emporté chez lui 1-0 face à Séville (10e).

Dimanche la Real Sociedad s’est nettement imposée à Séville sur le terrain du Betis (7e, 9 pts), grâce à trois buts de Portu, sur un centre de la gauche de Mikel Oyarzabal (44e), un penalty du même Oyarzabal (73e) et enfin une frappe en force sous la barre du Belge Adnan Januzaj (88e).

De son côté Villarreal a marqué par Paco Alcacer sur penalty (6e) et Daniel Parejo (69e), Gonçalo Guedes ayant réduit le score pour Valence (37e).

Enfin en bas de tableau, Huesca (15e) et Valladolid (19e) se sont séparés sur un score nul (2-2) et restent les deux seules équipes de Liga à n’avoir toujours pas gagné cette saison.

PORTUGAL

Jan Vertonghen a également triomphé avec son équipe Benfica (0-3). Deux buts de Gian-Luca Waldschimdt (6e et 45e+4) et un but de Gabriel à la 84e minute ont suffi pour les trois points sur le terrain de Rio Ave. Vertonghen a manqué les matches internationaux des Diables Rouges ce mois-ci en raison d’une fracture de la pommette, mais il est maintenant de nouveau en forme.

ITALIE

Daam Foulon s’est incliné avec Benevento 5-2 sur le terrain de l’AS Rome. Cependant, les visiteurs avaient pris l’avantage grâce à un tir de Gianluca Caprari après la remise en jeu de Foulon (5e). Avant la mi-temps, les Romains ont rattrapé leur retard grâce à des buts de Pedro (31e) et Edin Dzeko (35e). À la 53e minute, Gianluca Lapadula a égalisé en reprenant lui-même son propre penalty manqué, mais un but de Jordan Veretout (67ê), un deuxième but de Dzeko (78e) et un but de Bruno Peres (90e) ont donné la victoire à l’équipe locale. Foulon a été remplacé à la 86e minute.