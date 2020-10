van der Poel plus fort sur le Ronde, Alaphilippe meurtri, Charleroi et Anderlecht à la peine

Entre une course très rude au Ronde marquée par la chute d’Alaphilippe, les nuls du Standard et Anderlecht, la défaite de Charleroi et les performances des Diables à l’étranger: tout est dans le débrief sportif.

CYCLISME

Tour des Flandres

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a remporté la 104e édition du Tour des Flandres, exceptionnellement repoussée du printemps à l’automne en raison de la pandémie de coronavirus. Après 243,3 kilomètres entre Anvers et Audenarde, le champion des Pays-Bas s’est imposé au terme d’un mano à mano annoncé contre son rival Wout van Aert (Jumbo-Visma).

Le champion du monde français Julian Alaphilippe (Elegant-Quick Step) a lourdement chuté alors qu’il était en tête avec les deux favoris.

Giro

Samedi, Filippo Ganna a dominé le contre-la-montre, De Gendt a, lui, terminé quatrième.

Dimanche, c’est Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers) qui a remporté la 15e étape du Tour d’Italie.

FOOTBALL

Pro League

C’était le choc de cette 9e journée de Pro League, le Standard recevait Bruges dans un match un peu fou. Un match intense qui s’est soldé par un match nul (1-1).

Dimanche, dans le duel entre clubs wallons, Mouscron s’est incliné 0-2. L’Excel reste bloqué à la dernière place avec 3 points.

Dans un déplacement difficile, Charleroi n’aura pas tenu la distance (2-1) face à un Genk très efficace et virevoltant par moments. C’est la deuxième défaite consécutive pour les Zèbres

Enfin, en fermeture de cette 9e journée, Anderlecht a comme souvent cette saison, laissé filer son avantage dans les dernières minutes du match. Après avoir mené 2-0, les Mauves ont concédé le nul face à OHL (2-2).

À l’étranger

En Angleterre samedi, Liverpool a partagé l’enjeu 2-2 dans le derby de la Mersey sur la pelouse d’Everton. Divock Origi ne figurait pas sur la feuille de match du côté des Reds.

Dimanche, trois Belges ont foulé la pelouse de Selthurst Park. Michy Batshuayi était titulaire dans les rangs des Eagles et Leandro Trossard a débuté du côté visiteur. Christian Benteke est monté au jeu en fin de match pour Crystal Palace (1-1).

En Série A, après sa défaite sur tapis vert face à la Juventus, Naples a repris contact avec le terrain par une démonstration de puissance offensive, grâce notamment à Mertens, face à une Atalanta Bergame dépassée (4-1). Plus tard dans la journée, Saelemaekers et l’AC Milan ont remporté le derby milanais face à l’Inter de Lukaku, buteur.

En Allemagne, le Borussia Dortmund s’est imposé sur le plus petit score à Hoffenheim (0-1) samedi lors de la 4e journée de Bundesliga. Axel Witsel a joué toute la rencontre alors que Thomas Meunier, auteur d’une tête sur la transversale dans le premier acte, a été remplacé à la 75e. Blessé, Thorgan Hazard n’était pas sur la feuille.

En Liga,Carrasco a participé à la victoire de l’Atlético Madrid face au Celta Vigo en marquant le deuxième but.

