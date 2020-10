La course a été marquée par la chute d’Alaphilippe à 35 km de l’arrivée.

Alors que le Français était distrait par son compteur ou une communication dans l’oreillete, il a relevé les yeux trop tard et a percuté une moto qui le précédait. Il l’a percutée violemment et a chuté très lourdement. Il n’est pas reparti pas et laissait le champ libre à Van Aert et Van der Poel.