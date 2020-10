VIDÉO | Mask Singer: déjà deux personnalités démasquées

Les people déguisés sont de retour sur TF1. La saison 2 de Mask Singer a démarré samedi soir. Avec deux des douze identités déjà révélées.

10 mois après la victoire de Laurence Boccolini cachée derrière un acoutrement de licorne et des audiences jugées suffisantes pour remettre le couvert, Mask Singer a fait son retour samedi soir. Avec toujours Camille Combal à la présentation et un jury identique composé de Kev Adams, Jarry, Anggun, et Alessandra Sublet. À eux de découvrir, à l’aide d’indices et sur base de leur prestation scénique, qui sont les personnalités qui ont accepté de jouer le jeu et venir chanter déguisé.

Comme costumes, on a droit cette année à un squelette, un loup, un requin, une araignée, un robot, un dragon, un manchot, une bouche, un hibou, un perroquet, une pieuvre et une renarde. Ces candidats s’affrontent en duel vocal et les perdants se retrouvent face au pubic qui choisit à l’aide d’un boîtier qui il veut sauver.

L’émission de ce samedi a ainsi conduit à l’éviction de deux personnalités. Le loup d’abord, derrière qui se cachait l’ancienne championne olympique de natation Laure Manaudou, dont la prestation sur «Oui ou non» d’Angèle avait bien laissé entendre qu’elle n’était pas chanteuse professionnelle.

C’est ensuite la bouche qui a dû enlever son masque et on a ainsi découvert Frédérique Bel, la comédienne révélée dans «La minute blonde» sur Canal + et vue dans des films comme «Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?».

Côté audiences, l’émission est arrivée en tête de son créneau horaire avec 4,751 millions de téléspectateurs en France, soit 24,3% de parts de marché. C’est toutefois largement inférieur au 1er numéro de l’an dernier qui avait attiré 6,6 millions de téléspectateurs (32,5% de part de marché), selon les chiffres communiqués par jeanmarcmorandini.com.