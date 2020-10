«La fête est finie»: début du couvre-feu pour presque 20 millions de Français

«Il est 21H00. Merci de rentrer chez vous». Près de 20 millions d’habitants en région parisienne et dans huit métropoles françaises se sont pliés samedi à l’obligation de couvre-feu, mesure prise par le gouvernement pour enrayer l’épidémie de coronavirus.

«Il est 21h00 et il n’y a plus personne. La situation est quasi propre», constate le commissaire Patrick Caron, de la DOPC (La Direction de l’ordre public et de la circulation), en patrouille aux abords du Quartier Latin, à Paris.

Ce confinement nocturne - – de 21H00 à 06H00 - – concerne les habitants d’Île-de-France et des métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Étienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble.

Sont exemptées les personnes qui rentrent du travail ou d’un lieu d’études ou s’y rendent, font valoir un impératif de santé, doivent rendre visite à un proche en situation de dépendance, garder des enfants, répondre à une convocation judiciaire ou promener leur animal de compagnie. Sur le chemin ou à la sortie des gares et aéroports, les billets d’avion et de train feront foi.

Éviter le reconfinement

Alors que débutent les vacances de la Toussaint, le gouvernement n’a en revanche pas interdit les déplacements dans le pays, mais certains territoires ont voulu anticiper un afflux de touristes, comme la station balnéaire du Touquet, qui va instaurer à son tour un couvre-feu.

Le gouvernement défend les couvre-feux comme la seule mesure qui permette d’éviter un reconfinement, au moment où les indicateurs évaluant l’épidémie de coronavirus se dégradent un peu partout en Europe.

Prévu pour au moins quatre semaines, le couvre-feu pourrait être étendu si l’épidémie ne donne pas de signe d’accalmie. Le président Macron a déjà évoqué la date du 1er décembre.

La France a enregistré samedi un nouveau record, avec plus de 32.000 cas positifs, et voit le nombre de malades en réanimation (près de 1.900) grimper jour après jour, faisant craindre une saturation prochaine des hôpitaux.

Depuis le début de l’épidémie, 33.392 personnes sont décédées du Covid-19, qui tue en moyenne un peu moins de cent personnes par jour aujourd’hui en France.