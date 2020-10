VIDÉO | Un point, c’est mieux que rien pour les Rouches: ce qu’il faut retenir du partage du Standard face au FC Bruges

Quelle soirée pour le Standard, qui a eu plusieurs occasions de l’emporter face à des Brugeois maladroits et même, avouons-le, un peu chanceux. Ce qu’il faut retenir de la rencontre et du partage (1-1), en images.

Les Liégeois ne profitent pas des déchets brugeois

Le Standard a directement pris l’ascendant en début de rencontre. Lancé en profondeur, Balikwisha n’a pas su trouver le cadre, pas plus que Lestienne au deuxième ballon, après 6 minutes de jeu.

Les Brugeois, qui avaient la possession, ont même joué avec le feu. À la 13e minute, Mignolet a bien failli commettre une grosse boulette. Sa passe a été directement interceptée par les Liégeois. Balikwisha a tiré vers le but vide, mais Deli a été là pour repousser de justesse le ballon.

😱 | Le @Standard_RSCL a failli ouvrir le score suite à une mauvaise passe de Simon Mignolet. 🥵#STACLU pic.twitter.com/HqY0OD2hms — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 17, 2020

Mignolet s’est de nouveau illustré à la 23e minute en tardant à reprendre un ballon dans son rectangle après avoir récupéré le ballon. Les Liégeois n’ont, de nouveau, pas profité de cette largesse.

Et Bruges en profite

Et ce sont les Brugeois qui en ont profité. À la 40e minute, Diatta a inscrit le premier but de la partie après un centre à ras de sol de Dennis, et une feinte de corps de Krmencik.

Penalty manqué…

Au retour des vestiaires, Dussenne aurait pu directement rétablir le score de la tête sur corner, mais Mignolet, après une seconde tête de Lestienne, était attentif.

Lang, monté au jeu à la place de Dennis à la pause du côté brugeois et qui dispute ses premières minutes, s’est aussi mis en évidence avec plusieurs occasions.

Finalement, le Standard aurait pu revenir sur penalty, après une faute obtenue par Vanheusden, sorti de sa défense, face à Mechele. C’est Lestienne qui s’est chargé de le tirer, mais mal puisque Mignolet a repoussé le premier envoi avant que le Rouche n’envoie le ballon dans les tribunes de Sclessin.

🧤 | Quel arrêt de @SMignolet qui empêche Maxime Lestienne d'égaliser depuis le point de penalty ! 😳👏#STACLU pic.twitter.com/9IhhW5bflU — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 17, 2020

Lestienne pensait se racheter, mais Gavory s’en est chargé

Une nouvelle erreur brugeoise aurait pu permettre au Standard de revenir au score. Mata s’est entêté à crocheter le ballon face à Balikwisha, qui a récupéré le ballon. Oulare a ensuite fixé Mignolet et passé le ballon à Lestienne, qui a marqué dans le but vide. Mais c’était sans compter l’intervention du VAR, qui a signalé Oulare hors-jeu, à juste titre.

Une nouvelle fois, le Standard pensait avoir un penalty juste avant la fin du temps réglementaire. Rits a touché le ballon des bras dans le rectangle, mais le cuir a d’abord touché le torse du Brugeois avant de terminer sur ses bras.

Finalement, après consultation du VAR, M. Laforge a confirmé le penalty. Gavory, contrairement à Lestienne, ne s’est pas loupé et a égalisé dans le temps additionnel.