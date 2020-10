Carton pour cette version de Jerusalema | Le hit de l’été du DJ Florian Jacoby | Artisan d’excellence à 26 ans: voici les 10 infos qui font du bien positif

À 26 ans, Julien Feller fait partie des rares sculpteurs d’Europe à exceller dans la dentelle sur bois. Après avoir grandi à Messancy et fréquenté les écoles d’Athus et Izel, il s’est perfectionné en sculpture à l’institut Saint-Luc de Tournai, où il reçut le prestigieux prix «Bloc d’Or». Julien Feller

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 Célestine, une tiny house pour réapprendre à vivre avec moins

Les tiny houses, ces mini maisons venues tout droit d’Amérique ont de plus en plus le vent en poupe en Belgique. En Brabant wallon, une dernière-née a fait son arrivée au bord du lac de Genval. Fruit du travail de cinq jeunes étudiants entrepreneurs qui ne se connaissaient pas au départ, mais qui ont appris à combiner leurs spécialités pour mener à bien ce projet.

+ A LIRE

2 Son chocolat vegan est né d’un coup de foudre… à Wavre

«J’avais 16 ans quand j’ai mis les pieds pour la première fois en Belgique, explique Nigel De Keyzer, natif d’Asuncion, au Paraguay. Mon père est Belge et j’ai souhaité rendre visite à ma famille qui résidait en Brabant wallon. Ma grand-mère, qui faisait partie de la confrérie du Stofé, m’a fait découvrir “L’Art de Praslin”, à Wavre. Ça a été un coup de foudre! Je ne connaissais pas ce concept de magasin spécialisé dans le chocolat, il n’y en a pas à tous les coins de rue au Paraguay. Je me suis aussi rendu compte qu’il y avait énormément de différences dans les types de chocolat. Je les ai goûtés et ma tête a explosé.»

+ A LIRE

3 VIDÉO | La danse de l’équipe du Colruyt de Mouscron vue 31 000 fois!

Des employés d’un magasin à Mouscron ont dansé sur le titre devenu «hymne à la joie» Jerusalema. La vidéo fait un carton…

+ A LIRE

4 Le sculpteur sur bois Julien Feller nommé «artiste d’excellence» européen

Julien Feller, sculpteur sur bois de Martelange, vient d’être titré artisan d’excellence européen par la Michelangelo Foundation (Suisse). À 26 ans, le Lorrain s’illustre depuis des années dans la sculpture, plus précisément dans la dentelle sur bois.

+ A LIRE

5 Un gîte à chauves-souris à Genappe

Les chauves-souris ont un nouveau gîte, dans le porche de la cour Thomas, rue Evariste Deboux, à Ways. Un lieu offre un terrain de chasse intéressant pour les chauves-souris.»

+ A LIRE

6 Lincent: une double réserve naturelle de près de 7 hectares

La Hesbaye, grande terre de monocultures, c’est un peu une morne plaine au niveau de la biodiversité. Les rares vallées et espaces boisés qui y subsistent sont d’autant plus précieux. Les autorités communales de Lincent et l’ASBL Natagora l’ont bien compris. En 2013, ils signaient ensemble une convention en vue de créer une réserve naturelle de 3 ha sur le site des Tournants. Et epuis cette semaine, cette réserve a officiellement doublé de volume.

+ A LIRE

7 Martine et Sophie ont récolté plus de 1.600.000€ à Maulde pour le Télévie en 29 ans

Martine Allard et sa fille Sophie se dépensent sans compter pour soutenir la recherche contre le cancer via le Télévie.

+ A LIRE

8 Un guide pour les mineurs étrangers sans parents

Éducatrice au centre Fedasil de Morlanwelz, Coralie Morassuti a rédigé un guide de survie pour les Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA). Il doit les aider à se bâtir un avenir à Bruxelles ou dans le Hainaut.

+ A LIRE

8 Le hit de l’été du DJ Florian Jacoby

À 24 ans, Florian Jacoby commence à se faire un nom dans le milieu de la musique électronique belge. DJ et producteur, l’arlonais autodidacte taquine les platines depuis ses 17 ans. Il cartonne avec son nouveau hit «She is Coming» et signe son retour sur la scène.

+ A LIRE

9 Privés de foire de Liège, ils rebondissent comme ils peuvent

Depuis les annonces successives des fermetures des foires de Liège et de Statte (Huy), les forains de la région sont passés par toutes les émotions: déception, colère, résignation… Et maintenant, pour continuer à «survivre», place à la débrouille. Acculés, ils rebondissent grâce au soutien des clients.

+ A LIRE

10 74 ans plus tard, Annick connaît le (vrai) nom de sa grand-mère

Il y a 74 ans, Clémence Mertens se noyait dans la Sambre. Ce fait divers est ressorti de nos archives après une demande (tardive) de rectificatif. Depuis, c’est la levée d’un tabou dans la famille Houbion. Rencontre.

+ A LIRE