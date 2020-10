L’Iran dépasse le seuil des 30.000 morts

Selon le ministère de la Santé, la République islamique a recensé 4.103 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures.

L’Iran a franchi le seuil symbolique des 30.000 morts du nouveau coronavirus, a annoncé samedi le ministère de la Santé, près de huit mois après l’apparition des premiers cas de la maladie sur son sol.

«Nous avons malheureusement perdu 253 de nos chers compatriotes à cause de la maladie Covid-19 au cours des dernières 24 heures», a indiqué la porte-parole du ministère de la Santé, Sima Sadat Lari, lors de son point-presse quotidien. Ce dernier bilan porte à 30.123 le nombre de décès liés à la maladie Covid-19 en Iran. Le pays, qui avait annoncé ses premiers cas de nouveau coronavirus le 19 février, est le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

Selon Mme Lari, la République islamique a recensé 4.103 nouveaux cas de contamination ces dernières 24 heures, et compte au total 526.490 cas confirmés.

Pour tenter de maîtriser la situation sanitaire qui ne cesse de s’aggraver, les autorités ont bouclé partiellement cinq des plus grandes villes du pays, dont la capitale Téhéran, pour trois jours, jusqu’à dimanche midi. À Téhéran, ville de quelque neuf millions d’habitants et important foyer épidémiologique, de nombreux lieux publics sont fermés depuis le 3 octobre et le retour de certaines mesures restrictives.