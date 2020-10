Coronavirus | Ce qu’il faut savoir en Belgique et dans le monde ce samedi

Covid-19: on fait le point sur ce qui a fait l’actualité ce samedi, en Belgique et dans le monde.

En Belgique

Plus de 10.000 nouvelles contaminations sur une seule journée

Au total, 10.369 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur la seule journée du mardi 13 octobre dernier, ressort-il de la mise à jour ce samedi matin des chiffres provisoires communiqués par l’Institut de santé publique Sciensano.

+ Nouvelles mesures face au coronavirus : un seul contact proche, cafés et restaurants fermés, couvre-feu nocturne

+ Les 4 phases

INFOGRAPHIES | Coronavirus et CNS: les leçons des derniers mois

Sept mois déjà que CNS, comités de concertations et mesures sanitaires rythment le quotidien des Belges. Comment ces différentes mesures ont-elles réellement impacté la courbe d’évolution du coronavirus en Belgique? Analyse.

+ À LIRE ICI | Comment la situation a-t-elle évolué entre les différents CNS ?

David Clarinval: «L’horeca est une cible un peu facile et je le regrette»

«L’horeca est une cible un peu facile et je le regrette mais la décision est collégiale et je me dois de l’assumer», a commenté David Clarinval auprès de Belga à sa sortie du Comité de concertation.

+ À LIRE ICI | « Il faut un acte très fort, un soutien important pour ce secteur touché dramatiquement »

Les écoles secondaires de Herve fermées la semaine prochaine

Suite à un nombre trop important de cas de Covid, le CPH, l’IPH et le CRMT seront fermés la semaine prochaine. Les cours se feront à distance.

+ À LIRE ICI | Les parents et les élèves ont été prévenus ce samedi par courrier électronique

Le pouls fébrile du personnel soignant

Mieux équipé mais très fatigué, le personnel des soins de santé devra pourtant tenir le coup. Coup de sonde à Namur.

+ À LIRE ICI | 5 mois plus tard, cette crainte sonne… horriblement justifiée

Chez Estea, un commerce basé à Virton, on ne porte pas le masque…. et on assume!

Cela peut paraître surprenant, mais il subsiste, encore aujourd’hui, des commerces où le port du masque n’est pas automatique.

+ À LIRE ICI | « Nous avions même peur pour notre propre santé, car nous manquions d’air pour respirer »

Les entreprises ont besoin de 76 milliards pour passer la crise

Quatre entreprises belges sur dix (41%) ont besoin d’un total de 76,7 milliards d’euros de capitaux pour garder la tête hors de l’eau, écrit notamment L’Echo, citant des chiffres du spécialiste de l’analyse des données d’affaires Graydon.

+ À LIRE ICI | Près d’1 entreprise sur 5 se trouve actuellement à deux doigts de la faillite

Sophie Wilmès positive au coronavirus

La ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès (MR) a été testée positive au coronavirus, a-t-elle annoncé samedi sur Twitter. La contamination est probablement survenue au sein de son cercle familial, «vu les précautions prises en dehors de mon foyer», écrit l’ex-Première ministre.

Dans le monde

Nouveau record de contaminations en Allemagne

Un nombre record de nouvelles contaminations par le coronavirus en 24 heures a été enregistré en Allemagne pour le troisième jour consécutif, selon l’Institut de santé allemand Robert Koch (RKI).

+ À LIRE ICI | « Le nombre de personnes nécessaires au traçage des contacts des patients infectés est énorme, il se compte en dizaines de milliers »

+ «Restez chez vous » : Merkel appelle les Allemands à éviter la propagation du virus

Italie: la Lombardie, principal foyer, ferme ses bars et restaurants

La Lombardie (nord), région italienne la plus touchée par la seconde vague du Covid-19, ferme à partir de ce samedi tous ses bars et restaurants à partir de minuit et suspend toutes les activités sportives amateur.

+ À LIRE ICI | « Les contrôles seront encore plus incisifs et nombreux »

Le bilan de la pandémie du coronavirus samedi à la mi-journée

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.105.691 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à la mi-journée.

Dans le sport

Tour d’Italie: aucun cas positif lors des derniers tests effectués

Aucun cas positif au coronavirus n’a été décelé lors des tests effectués ces jeudi et vendredi par RCS Sport, l’organisateur du Tour d’Italie, sur les coureurs et membres du staff du Giro.

+ À LIRE ICI | De nouveaux tests seront réalisés lundi

Covid-19: la rencontre entre Waasland-Beveren et Ostende reportée

Conformément au protocole édicté par la Pro League, Waasland-Beveren a obtenu le report de sa rencontre face à Ostende, qui devait avoir lieu ce lundi (20h45). Plus de 7 joueurs ont été testés positifs du côté waaslandien.

European Open: testé positif au coronavirus, Ruben Bemelmans doit déclarer forfait

Testé positif au coronavirus, Ruben Bemelmans ne participera pas à l’European Open (ATP 219), le tournoi ATP d’Anvers qui débute dimanche. Dick Norman, le directeur du tournoi, l’a confirmé samedi.

