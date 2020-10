L’Allemagne va verser une aide spéciale aux survivants de la Shoah

L’Allemagne va débloquer un fonds spécial de plus d’un demi-milliard d’euros destiné à aider les survivants de l’Holocauste encore en vie, particulièrement menacés par le nouveau coronavirus, dans le monde entier.

Le ministère des Finances allemand a conclu un accord en ce sens avec la Claims Conference, une association d’organisations juives, a annoncé le ministère à l’AFP. «En temps de pandémie de Covid-19, l’Allemagne assume donc de manière particulière sa responsabilité historique envers les personnes persécutées par le régime nazi», a déclaré une porte-parole.

Selon l’accord, environ 240.000 victimes de l’oppression nazie toujours en vie aujourd’hui dans le monde entier pourront recevoir jusqu’à 2.400 euros sur deux ans. «L’ensemble du gouvernement fédéral est conscient que les immenses souffrances infligées aux victimes survivantes de l’injustice nazie ne peuvent être compensées par de l’argent ou d’autres prestations», explique cependant le ministère des Finances.

La chambre basse, le Bundestag, doit encore donner son approbation à cette initiative.

Les survivants des camps de concentration et d’extermination sous le régime national-socialiste, aujourd’hui pour la plupart âgés de plus de 80 ans, sont souvent particulièrement menacés par le nouveau coronavirus, non seulement à cause de leur âge mais aussi parce que leur séjour dans les camps leur a infligé des problèmes de santé irrémédiables.

Dans ce programme de soutien en cette période de crise sanitaire, le gouvernement fédéral allemand a l’intention de verser 554 millions d’euros l’année prochaine à ce fonds, soit 30 millions de plus que ce qui avait été prévu.