Italie: la Lombardie, principal foyer, ferme ses bars et restaurants

La Lombardie (nord), région italienne la plus touchée par la seconde vague du Covid-19, ferme à partir de ce samedi tous ses bars et restaurants et suspend toutes les activités de sport amateur.

En outre, à partir de 18h00, les bars ne pourront servir que les clients assis à une table, selon l’ordonnance régionale adoptée vendredi mais entrée en vigueur samedi jusqu’au 6 novembre. Autre mesure: la vente d’alcool à emporter sera interdite après 18h00, de même que la consommation de nourriture et de boissons sur la voie publique. La livraison de nourriture à domicile reste en revanche autorisée.

Le respect de ces mesures sera assuré par les forces de l’ordre. «Les contrôles seront encore plus incisifs et nombreux», a promis le préfet de Milan, Renato Saccone.

La péninsule a passé vendredi la barre symbolique des 10.000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, confirmant la hausse inexorable des contaminations dans le pays en dépit des restrictions imposées par le gouvernement.

Région la plus touchée du pays, la Lombardie a décidé de donner un tour de vis supplémentaire, qui vise essentiellement les activités des jeunes: sport, sorties et enseignement. Les collèges devront ainsi alterner enseignement à distance et en présentiel.

Pour prévenir une flambée de cas, le gouvernement du Premier ministre Giuseppe Conte avait décidé le 7 octobre de rendre obligatoire le port du masque à l’extérieur sur tout le territoire et de prolonger jusqu’au 31 janvier l’état d’urgence.