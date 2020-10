Tour d’Italie: aucun cas positif au coronavirus lors des derniers tests effectués

Aucun cas positif au coronavirus n’a été décelé lors des tests effectués jeudi et vendredi par RCS Sport, l’organisateur du Tour d’Italie, sur les coureurs et membres du staff du Giro. L’Union cycliste internationale (UCI) et RCS Sport l’ont annoncé conjointement samedi.

Au total, 513 tests ont été réalisés par l’organisation et se sont tous révélés négatifs. RCS Sport avait réalisés ces tests supplémentaires après l’apparition de huit cas positifs au Covid-19 lors des tests réalisés lors du premier jour de repos.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) et Michael Matthews (Sunweb) avaient notamment été testés positifs. Les équipes Jumbo-Visma et Mitchelton-Scott avaient alors décidé de se retirer de la course.

De nouveaux tests seront réalisés lundi lors du deuxième jour de repos, comme le prévoit le protocole mis en place par l’UCI. Le Tour d’Italie se termine le 25 octobre par un contre-la-montre à Milan.