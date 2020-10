Koh-Lanta: Marie-France déçue et triste à la fois

Marie-France n’a pas survécu à la réunification dans Koh-Lanta. Elle a été éliminée par les ambassadeurs.

Marie-France Schieber n’aura pas survécu à la réunification, vendredi soir, dans Koh-Lanta. Elle a été éliminée par les deux ambassadeurs: Hadja et Loïc.

C’est à l’issue de l’épreuve de confort, remportée par les Jaunes que les aventuriers ont appris, que, les équipes, c’est terminé. Dorénavant, ce sera du chacun pour soi dans les épreuves, avec la réunification.

Mais auparavant, Rouges et Jaunes vont devoir choisir chacun un ambassadeur. Les deux ambassadeurs devront se mettre d’accord pour éliminer quelqu’un. S’ils ne parviennent pas à un accord, c’est l’un des deux ambassadeurs, par tirage au sort, qui sera éliminé.

«Elle a le bagou, la prestance»

Chez les Jaunes, c’est Loïc qui s’y colle, un ex-Vert qui est prêt à jouer sa peau pour ne pas éliminer un membre de son équipe. Chez les Rouges, personne n’a envie d’aller jusque-là. Hadja, ex-Verte, pense qu’elle peut être une très bonne négociatrice. «Elle a le bagou, elle a la prestance, j’ai confiance en Hadja», commente Marie-France, face à la caméra. Hadja se retrouve donc face à Loïc, qu’elle voulait éviter à tout prix, sachant pertinemment bien qu’il serait prêt à jouer sa place dans l’aventure plutôt que d’éliminer un membre de son équipe.

Les deux ambassadeurs reviennent au sein des tribus réunifiées. C’est qu’ils ont trouvé un terrain d’entente. Ils annoncent qu’ils ont décidé d’éliminer Marie-France.

Digne et bienveillante

La citoyenne de Lavacherie ne leur en tient pas rigueur et reste digne. «J’ai pris le risque de ne pas aller aux ambassadeurs, je le savais. Je me sens déçue et triste à la fois, confie-t-elle. J’aurais voulu continuer l’aventure beaucoup plus loin. J’aurais voulu faire les épreuves individuelles, mais je ne peux pas en vouloir à Hadja. Je ne peux en vouloir qu’à moi-même, de ne pas avoir été aux ambassadeurs.»

Elle fait ensuite ses adieux à tous les aventuriers. «Quel message souhaitez-vous leur transmettre?», lui demande l’animateur Denis Brogniart. «De poursuivre l’aventure jusqu’au bout, de surtout restez vous-même, ne vous embrouillez pas, restez solidaires, répond la maman de 50 ans, avec bienveillance. Ayez toujours un petit côté méfiant quand même, les stratégies vont arriver.» Les yeux d’autres aventuriers en brillent d’émotion.

On reverra encore Marie-France dans l’émission, puisqu’elle est la première à faire partie du jury final. Un jury dans lequel l’a très vite rejointe… Hadja! La handballeuse a multiplié les faux pas sur le camp: cuire tout le riz des ex-Jaunes sans en demander la permission alors qu’il en restait pour plusieurs repas, vouloir éliminer Alix, prendre les bananes que Fabrice a offertes à Lola et Angélique, et les mettre dans le pot commun. Elle s’attire l’irritation des ex-Jaunes. Ce qui lui coûte sa place dans l’aventure.