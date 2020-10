Le gouvernement italien pressé de renforcer ses mesures pour lutter contre le Covid-19

Le ministre de la Culture italien a appelé vendredi le gouvernement de la Botte à décider de nouvelles restrictions de manière urgente pour reprendre le contrôle sur la propagation du coronavirus.

Le Premier ministre Giuseppe Conte devrait convoquer une réunion «dès son retour de Bruxelles pour décider de nouvelles mesures nationales afin de contenir l’épidémie», a déclaré le ministre de la Culture, Dario Franceschini, à l’agence de presse Ansa. M. Conte se trouvait dans la capitale belge pour un Sommet européen.

Le nombre quotidien de nouvelles infections au coronavirus a battu des records en Italie trois jours consécutifs, avec 10.010 cas vendredi, plus de 8.000 cas jeudi et près de 7.000 mercredi.

Jeudi, l’Italie a déploré 83 décès et 55 vendredi, un niveau encore nettement supérieur aux 30 à 40 défunts quotidiens à la fin de la semaine dernière.

Le gouvernement a déjà resserré la vis, par exemple en interdisant les fêtes et en instaurant des couvre-feux à minuit pour les bars et les restaurants, et en imposant le port du masque même à l’extérieur.

Selon le journal Corriere della Sera, une nouvelle série de mesures pourrait inclure la fermeture des bars et restaurants à 22h00 et la fermeture des écoles de l’enseignement secondaire.

Jeudi, un rapport hebdomadaire du ministère de la Santé et de l’Institut de santé publique (ISS) avertissait que l’épidémie se trouvait dans une «phase aiguë».

Le nombre de cas positifs a atteint 75 pour 100.000 habitants entre le 28 septembre et le 11 octobre, contre 44,37 pour le même nombre d’habitants les deux semaines précédentes.