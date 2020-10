Nouvelles mesures face au coronavirus: réactions des différents secteurs

Un seul contact proche, cafés et restaurants fermés, couvre-feu nocturne: le comité de concertation a dévoilé vendredi soir les nouvelles mesures afin de lutter contre la propagation inquiétante du coronavirus dans notre pays. Voici les réactions des différents secteurs.

L’évènementiel respecte les nouvelles mesures malgré les difficultés du secteur

«(Agir) tous ensemble. C’est la seule façon de faire reculer le virus», a réagi le collectif du secteur de l’évènementiel #SoundOfSilence à la suite des nouvelles mesures adoptées vendredi soir par le gouvernement face à l’aggravation de la crise du coronavirus.

Mais les responsables du collectif ont toutefois souhaité rappeler aux autorités la situation difficile que traverse le secteur et leur demande qu’il soit l’un des premiers à être relancé après la crise.

Les nouvelles mesures constituent «la (seule) manière de soutenir le secteur des soins de santé, nous devons simplement le faire ensemble», expliquent-ils. Néanmoins, ils veulent aussi attirer l’attention sur la situation difficile dans laquelle se trouve leur secteur.

«Une fois de plus, le nombre de participants aux événements est limité. Nous ne comprenons pas comment le gouvernement pense que nous pouvons rendre un événement rentable. Mais nous le faisons malgré tout, afin de continuer à travailler et dans l’espoir de meilleures perspectives», selon le collectif.

Le ministre des Indépendants et des PME David Clarinval (MR) a parlé la semaine dernière d’un «plan de mise en hibernation». Il a annoncé son intention de prolonger le système du droit passerelle jusqu’au 31 décembre. Mais les acteurs de l’événementiel ont eux-mêmes proposé un «plan en cinq points», qui doit encore être abordé.

Les mesures auraient pu être évitées sans un relâchement dans le respect des règles (UWE)

Pour éviter un second confinement général, il faut absolument limiter la propagation du virus pour préserver les hôpitaux mais aussi l’économie, les entreprises et l’emploi, estime vendredi soir l’Union wallonne des entreprises (UWE) à l’issue du comité de concertation. Elle en appelle «à la responsabilité de tous» pour respecter strictement les mesures imposées. «Aujourd’hui, le relâchement dans le respect des règles amène les autorités à prendre des mesures drastiques qui auraient pu ou même dû être évitées», pointe-t-elle d’ailleurs.

Le risque de faillite est réel pour des milliers d’entreprises, avec son lot de drames personnels, humains, familiaux et sociaux, met en garde l’UWE.

«La lutte contre la pandémie ne peut pas se faire au détriment de l’économie et donc, en cascade, de l’emploi. Il faut laisser les entreprises tourner», insiste-t-elle. Un confinement général comme celui de mars-avril serait catastrophique. Il plongerait le pays durablement dans une crise structurelle, craint-elle. «A la crise budgétaire et économique s’ajouterait le risque de crise financière», prévient l’organisation patronale wallonne.

Pour elle, il faut donc apprendre à vivre avec ce virus -» et pour longtemps encore, probablement»-, à mener des actions ciblées, intelligentes, pour en limiter la propagation afin de préserver le système de soins de santé et l’économie.

Les études actuelles montrent que le lieu de travail est une source mineure de foyers de contaminations, insiste l’UWE, demandant aux entreprises de ne pas relâcher leurs efforts. «La solidarité et le respect de l’autre et de sa santé ont été des éléments décisifs pour passer la première vague. Aujourd’hui, le relâchement dans le respect des règles amène les autorités à prendre des mesures drastiques qui auraient pu ou même dû être évitées.»

L’organisation patronale plaide dès lors pour que des contrôles et des sanctions plus sévères et plus ciblées soient décidés et effectués afin d’empêcher l’arrêt de toute la société et la saturation des services de soins de santé.

Des milliers d’indépendants et PME acculés à la faillite ou à la cessation, dénonce l’UCM

Des milliers d’indépendants et de chefs de PME sont acculés à la faillite ou à la cessation, déplore vendredi soir l’Union des classes moyennes (UCM), consternée après les annonces du comité de concertation pour lutter contre la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus. «Des pans entiers de l’économie vont s’effondrer», craint-elle. D’autres choix étaient possibles, selon l’organisation.

Contrairement au mois de mars, il n’y avait pas de fatalité, relève ainsi l’union. «Des entrepreneurs qui ont suivi toutes les règles paient l’incapacité des pouvoirs publics à mettre au point, en sept mois, un testing et un tracing corrects, et à faire respecter les précautions sanitaires par l’ensemble de la population», assène l’UCM, chez qui «cette fois-ci, la colère l’emporte».

«Il est incompréhensible de porter le fer là où les contaminations ne sont pas avérées», pointe-t-elle ainsi.

Outre de «condamner» un secteur, la nouvelle période de fermeture imposée à l’horeca aura d’autres conséquences, analyse l’Union. «Combinée à la généralisation du télétravail, cette mesure fait des centres-villes un désert et vide les commerces. Une chape de plomb s’abat sur la société et crée un climat anxiogène, qui achève l’événementiel et la culture et décourage toutes les dépenses de consommation et d’investissements.»

S’il existait un relevé précis des endroits à risques, ni les restaurants, ni le milieu de travail dans les PME ne seraient pointés comme des lieux de transmission du virus, est convaincue l’UCM. «Toutes les mesures de précaution ont été prises, y compris la tenue d’un registre avec les coordonnées des clients, qui n’a jamais été utilisé», relève-t-elle d’ailleurs.

Il faut prolonger les aides existantes (droit passerelle amélioré, chômage coronavirus force majeure, reports de paiements…) et de nouvelles aides (accès au crédit, compensation à 60% de la perte du chiffre d’affaires…), préconise l’organisation.

L’UCM souhaite «surtout et enfin une politique sanitaire volontariste et cohérente, avec des indicateurs fiables, qui identifie et casse les chaînes de transmission du virus, protège les plus faibles et poursuive les comportements irresponsables».

Le «moins de faillites possible» dans le secteur touristique

«Nous avons tout intérêt à ce que la population respecte les mesures, il en va de la survie des entreprises touristiques et des loisirs», réagit vendredi soir Pierre Coenegrachts, directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme. Le Comité de concertation a décidé de limiter les contacts en dehors du foyer et de fermer bars et restaurants pour un mois, un nouveau coup dur pour le secteur touristique en Belgique.

Les hôtels peuvent rester ouverts, tout comme les gîtes et meublés tant que les mesures de sécurité sont respectées, rappelle Pierre Coenegrachts, dont l’ASBL se charge de la promotion du tourisme wallon en Belgique et à l’étranger. Les activités en plein air, attractions et musées, pour lesquels une fermeture était redoutée, peuvent continuer à tourner.

Il n’empêche que la mise à l’arrêt des restaurants et cafés est «problématique». «Nous espérons qu’il y aura le moins de faillites possible.» Certains restaurateurs restent toutefois optimistes et préfèrent sacrifier l’automne s’ils peuvent rouvrir pour la période de fin d’année, selon M. Coenegrachts.

Pour cela, le comportement de la population sera déterminant. «Nous avons tout intérêt à ce que la population respecte les mesures, il en va de la survie des entreprises touristiques et des loisirs.»

Autre tuile pour le secteur: l’annulation des marchés de Noël. La locomotive touristique que sont les carnavals pourraient très probablement passer leur tour l’an prochain, prédit encore Pierre Coenegrachts.

Au nord du pays, le mécontentement est grand. «Notre secteur est une fois de plus très touché, alors que nos établissements d’hébergement et nos restaurants ont pris toutes les mesures possibles, jour après jour, pour accueillir leurs clients en toute sécurité. Ils sont maintenant punis pour le laxisme dans l’application des mesures anti-covid.»

L’annulation des marchés de Noël était «prévisible», selon l’ASBL Enjeu

L’annulation des marchés de Noël, annoncée vendredi soir par le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, à l’issue d’une réunion du comité de concertation, a provoqué de la déception chez les organisateurs mais «pas de surprise», affirme Pierre Luthers, directeur de l’ASBL Enjeu, organisatrice du village de Noël de Liège.

«Nous sommes déçus mais, au vu de la situation, nous ne pouvons pas dire que nous nous n’y attendions pas», affirme M. Luthers, qui se demande cependant si l’animation de Noël sera maintenue à Liège ou si la ville sera «déserte» en décembre.

«Les organisateurs de tous les marchés de Noël de Wallonie et Bruxelles se sont réunis fin septembre pour élaborer des protocoles qui nous permettraient de maintenir en place les évènements. Nous nous réunirons peut-être de nouveau la semaine prochaine pour réfléchir ensemble», ajoute le directeur d’Enjeu.

L’ASBL planchait sur différents scénarios qui devaient permettre au village de Noël de Liège de rester en place, tout en étant adapté aux mesures sanitaires imposées pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. Mais selon son directeur, chaque scénario dessiné était systématiquement dépassé par l’actualité liée au virus. «Nous pensions réduire le nombre de chalets de 200 à 50, en gardant uniquement des chalets ‘artisans et cadeaux’et en supprimant les chalets horeca».

«Les lieux populaires attirent beaucoup de gens, ce n’est pas l’endroit idéal si l’on veut lutter contre la propagation d’un virus. Nous n’en voulons à personne, c’est le genre de chose imprévisible et incontrôlable. C’est une année noire pour l’évènementiel mais il nous faut assainir la situation afin de commencer 2021 sur de bonnes bases.», ajoute M. Luthers.

L’ASBL Brussels Major Events, organisatrice de Plaisirs d’Hiver à Bruxelles, n’a pas souhaité réagir vendredi soir.

La fermeture forcée, un «coup de grâce» pour de nombreux exploitants horeca (SNI)

S’il comprend la nécessité de nouvelles mesures drastiques pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) «regrette profondément que l’économie, et plus particulièrement l’ensemble du secteur horeca, soit visé par une fermeture obligatoire pendant quatre semaines». Il prédit que ce 16 octobre sera «un jour historique qui va être le coup de grâce pour de nombreux exploitants».

«Cela pénalise l’économie et les chiffres récents prouvent qu’une telle fermeture a des conséquences dramatiques», réagit ainsi Christine Mattheeuws, présidente du SNI. «Nous ne sauverons pas le pays en imposant uniquement des mesures plus strictes à l’économie. Les travailleurs indépendants sont pris en otage et en payent le prix. Nous ne pouvons l’accepter.»

Depuis leur réouverture après le confinement de mars-avril, les cafés ont déjà un chiffre d’affaires inférieur de plus de 40% par rapport à avant la crise, s’inquiète l’organisation. «Cette fermeture va être le coup de grâce pour de nombreux exploitants horeca, surtout quand on sait qu’un tiers n’avait pas constitué de réserves suffisantes avant le coronavirus pour pouvoir survivre à un choc sans mesures supplémentaires», prédit-elle.

Le SNI craint «un bain de sang financier inédit». «L’année dernière, il y a eu un peu plus de 2.000 faillites dans l’horeca. Les experts craignent que ce chiffre ne soit désormais facilement supérieur de 40%.»

Il n’a été prouvé nulle part que l’économie et l’horeca en particulier ont un impact négatif sur la propagation du coronavirus, insiste l’organisation. «L’horeca n’est pas un cluster important, les chiffres de l’Aviq (Agence wallonne pour une vie de qualité, NDLR) prouvent le contraire. Nous ne savons toujours pas avec précision où sont les foyers de contamination en Belgique: école, travail, horeca»

Le syndicat demande dès lors que l’on procède d’urgence à une cartographie de ce qui contribue effectivement à la propagation (accélérée) du virus et que des mesures ciblées soient prises sur cette base. «Dans le cas contraire, on va continuer à prendre des mesures qui n’arriveront pas à leur objectif, à savoir le ralentissement de l’épidémie. Aujourd’hui, des centaines de milliers d’indépendants sont pris en otage par les mesures existantes et nouvelles, alors qu’ils se battent depuis des mois pour survivre. C’est inacceptable.»

«Un nouveau coup dur pour de nombreux entrepreneurs», réagit l’Unizo

Les nouvelles mesures du gouvernement pour lutter contre le coronavirus sont «particulièrement dures à encaisser», réagit vendredi soir l’organisation patronale flamande Unizo. «Nous avons préconisé sur tous les tons une application plus stricte des mesures existantes, plutôt que d’introduire des mesures encore plus strictes. Mais le comité de concertation en a clairement décidé autrement», déplore son patron Danny Van Assche.

«Nos pensées vont maintenant en particulier au secteur de l’hôtellerie et de la restauration, qui doit à nouveau fermer ses portes, et au secteur de l’événementiel, des foires et des salons, qui a lui aussi été particulièrement touché et qui doit à nouveau s’immobiliser, alors qu’il n’avait redémarré qu’à une fraction de sa capacité. Et ce, sans preuve tangible que ces secteurs seraient le moteur de cette nouvelle vague de coronavirus», pointe l’Unizo.

Pour les patrons flamands, il est désormais clair que le virus tiendra la société, l’économie et les entrepreneurs en otage pendant un certain temps encore. «Il ne peut y avoir de véritable relance tant que chaque assouplissement est suivi d’un renforcement des mesures», estime Dany Van Assche.

Pour l’Unizo, il est dès lors très important que tant les gouvernements fédéral et flamand prévoient un ensemble solide de mesures de soutien.