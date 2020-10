Benoit Delhauteur nouveau directeur des sports de la RTBF

Benoît Delhauteur a été désigné nouveau directeur des sports de la RTBF, annonce vendredi le service public. Celui qui est actuellement rédacteur en chef des Sports au sein du groupe IPM (La Libre Belgique et La Dernière Heure) succédera à ce poste à Michel Lecomte. Il rejoindra son nouvel employeur dans les prochaines semaines.

Benoît Delhauteur est titulaire d’une licence en journalisme à l’Université catholique de Louvain. Il a débuté sa carrière en tant que journaliste sportif en 2002 pour La DH, couvrant de multiples disciplines, avant de progressivement s’orienter vers le football et les Diables Rouges.

Il y a été responsable de la rubrique football à partir de 2014 avant de devenir rédacteur en chef des Sports en 2016.

Sa mission à la RTBF consistera à assurer la responsabilité et l’accompagnement des équipes rédactionnelles des sports en 360 et de leurs productions, détaille le service public, qui compte sur l’expérience et l’expertise de sa nouvelle recrue.

«Avec sa très bonne connaissance de l’environnement des médias et du sport belge, le nouveau directeur des Sports de la RTBF poursuivra le travail d’évolution de l’offre sportive avec une bonne approche digitale et une forte connaissance des enjeux de l’information sportive en Belgique», espère le service public.

Michel Lecomte assurera le passage de témoin auprès de Benoit Delhauteur jusqu’à la fin de l’année.