Journée mondiale de lutte contre la pauvreté: éliminer la pauvreté d’ici 2030, un objectif «quasi utopique» à cause de la pandémie

Cent millions. C’est le nombre de personnes qui pourraient basculer dans la pauvreté cette année en raison de la pandémie de coronavirus et de ses retombées économiques, ont indiqué les Nations unies vendredi, à la veille de la Journée mondiale de lutte contre la pauvreté.

«Éradiquer l’extrême pauvreté d’ici 2030 semble plus qu’incertain, même si l’on se montre optimiste», a regretté le Département des affaires économiques et sociales des Nations unies (UNDESA).

En 2015, les décideurs politiques mondiaux s’étaient pourtant fixé cet objectif. Mais d’ambitieux, ce but s’est mué en utopie au passage du coronavirus, alors qu’actuellement environ 680 millions de personnes sont encore engluées dans la pauvreté, précisent les Nations unies.

Le Département des affaires économiques et sociales de l’Onu évalue, dans son scénario le plus pessimiste, à plus de 1,1 milliard (13% de la population mondiale) le nombre de personnes qui pourraient s’enfoncer dans une extrême pauvreté d’ici 10 ans.

Même en voyant le verre à moitié plein grâce à une croissance sans précédent, près de 3% de la population mondiale resterait encore sous le seuil de pauvreté. En outre, une croissance économique maussade et une hausse des inégalités creuseraient encore le fossé entre nations bien portantes et pays moins développés.

«Si les terribles conséquences de la pandémie pour les pays en développement ne sont pas gérées efficacement», l’extrême pauvreté gagnera du terrain, affirme l’UNDESA. L’agence appelle dès lors à la coopération internationale pour contrer les effets de la crise.