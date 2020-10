Marie-France, de Koh-Lanta : «Je n'en veux absolument pas à Hadja»

Éliminée de Koh-Lanta à la réunification par Hadja, Marie-France ne lui en veut pas du tout. Retour sur son aventure.

Koh-Lanta, c’est fini pour Marie-France Schieber. À la réunification, les deux ambassadeurs (Hadja et Loïc) ont choisi d’éliminer la maman de 50 ans, qui vit à Lavacherie, en province de Luxembourg. On la reverra tout de même dans l’émission, puisqu’elle intègre le jury final.

Marie-France, être éliminée sur le choix des ambassadeurs, c’est toujours difficile. Comment avez-vous vécu ce moment?

J’étais déçue, mais c’est le jeu, c’est comme ça. On savait qu’Hadja n’irait pas jusqu’à la boule noire (NDLR: si les ambassadeurs ne se mettent pas d’accord sur un candidat, l’un des deux est éliminé par tirage au sort). Je pensais qu’elle tiendrait tête à n’importe qui.

Vous n’aviez pas imaginé que votre nom serait dans la balance?

Le mien ou celui de Fabrice, parce qu’on est les plus âgés. D’un autre côté, il valait mieux nous garder jusqu’aux poteaux. Donc, non.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas portée volontaire pour être ambassadeur, vous auriez eu votre destin en main?

C’est le seul regret que j’ai de mon aventure. Mon élimination, je ne la dois qu’à moi-même.

Est-ce que vous en voulez à Hadja?

Absolument pas. C’est une personne avec qui je m’entends très très bien, même si on a vingt ans d’écart. Hadja, c’est la même que moi, en noire. On a le même caractère, les mêmes délires.

Il ne faut pas oublier que c’est un jeu. Si on est suffisamment intelligent pour le comprendre, il n’y a pas de problème. Je suis super pote avec Adrien (NDLR: en déjouant son double discours, elle a pourtant précipité son élimination). Je l’ai encore eu au téléphone jeudi. Les gens ont parfois du mal à comprendre, mais nous, on en rigole.

On oublierait presque que vous étiez la première candidate éliminée…

Je reviens de loin. J’ai eu de la chance de rentrer à nouveau dans le jeu (NDLR: suite à un abandon sur blessure), mais arriver jusqu’à la réunification, ce n’est pas de la chance. Je me suis donné les moyens d’aller jusque-là.

Certains ne se reconnaissent pas dans les images diffusées chaque vendredi soir. Et vous?

Moi, oui. Pour moi, tout s’est passé comme on le voit à la télévision. Parfois, je n’aime pas l’air que j’ai, mais c’est moi. Comme mon accent. Chez les Rouges, j’ai bien fait rire avec mes expressions, des expressions belges, comme «à tantôt». Hadja le dit aussi maintenant (rires).

Qui aimeriez-vous voir sur les poteaux?

Dorian, Brice et Lola, ce sont mes trois chouchous, mes trois coups de cœur de l’aventure.

Brice, à qui vous devez une fière chandelle. La semaine dernière, il a convaincu les ex-Verts de ne pas voter contre vous!

J’ai tout de suite eu un bon feeling avec Brice, il ressemble fort à mon fils. C’est quelqu’un de très loyal. La semaine dernière, quand j’ai vu les images et entendu tout ce qu’il disait sur moi, je me suis dit «waouh». Des jeunes comme Dorian et lui, qui sont aussi respectueux des plus anciens, c’est rare.