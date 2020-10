L’Athénée royal Jean Absil ferme pendant une semaine par manque d’enseignants

L’Athénée royal Jean Absil, situé à Etterbeek, ferme ses portes duant la semaine prochaine à cause de la situation sanitaire au sein de l’établissement et de la mise en quarantaine du personnel encadrant les élèves, a indiqué la directrice Caroline Pisonier sur le site internet de l’école secondaire. Les cours reprendront normalement le lundi 26 octobre.

Trop de professeurs sont en incapacité de travail pour assurer un encadrement suffisant. Jean Absil est une école secondaire organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est d’une taille importante avec largement plus d’un millier d’élèves.

C’est la première école située sur le territoire communal à devoir fermer ses portes. «C’est l’un des deux mastodontes de la commune, l’autre entité importante étant le Collège St-Michel», contextualise le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf. «On a pris quelque fois des mesures de quarantaine pour des membres du personnel. On a parfois fermé une classe. On a récemment fermé deux classes à la Koninklijk Atheneum Etterbeek, qui est aussi un mastodonte de plus de 1.000 élèves et qui est géré par la Communauté flamande. Mais c’est la première fois qu’on a un établissement qui ferme ses portes sur la commune».

Le bourgmestre justifie le fait d’avoir été quelque peu épargné par le bon comportement des personnes et par la prise de mesures précoces pour assurer la sécurité sanitaire des élèves et des enseignants. «On a veillé depuis longtemps à aménager les classes de manière adéquate. Au retour à l’école, on a demandé aux parents de porter le masque dans un rayon autour de l’école quand ils déposent ou viennent chercher leurs enfants. […] On a fait des circulaires à destination tant des écoles communales que non communales, quels que soient les réseaux».