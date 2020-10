Mouscron – Eupen, la dernière chance de Fernando Da Cruz?

Si sa situation a été discutée lors d’un conseil d’administration et que des noms de remplaçants circulent (Elsner, Passi…), Da Cruz est toujours bien en place à la tête de Mouscron. Il fait le point avant la venue d’Eupen (dim. à 16h).

«On ne m’a pas signalé que c’était mon dernier match si je perdais ou que j’aurai plus de chances de rester si je gagne. Mais je connais le métier. Je sais qu’un coach qui n’a pas de résultats est sur la sellette. De mon côté, je peux juste assurer que je donne le maximum pour un club pour qui j’ai de réelles attaches. J’aurais pu rester à Lille où j’avais un bon contrat et une bonne place. Mais j’ai pris le risque de venir ici car j’aime Mouscron».

Il ne le dit pas clairement, mais on sent que le coach a une certaine pression avant la venue d’Eupen. Un match durant lequel il devra se passer d’Yves Dabila. «Il est touché au métatarse. Il ne devrait plus être opérationnel avant la trêve hivernale». Le mentor français pourra par contre compter sur ses nouvelles recrues. «Nuno Da Costa est prêt. Bruno Xadas doit encore prendre un peu de rythme. Mais il peut déjà jouer. J’ai également le retour de Bocat et Mohamed qui ont repris l’entraînement et sont sélectionnables».

Notons par contre que Van Durmen est incertain. «Il est touché à la hanche. Il doit voir un ostéopathe pour débloquer tout cela».

La sélection définitive tombera samedi après un dernier entraînement.