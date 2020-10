Standard: des absents de marque dans le noyau qui affronte Bruges

Avec les retours de certains blessés et les deux transferts du dernier jour du mercato, Philippe Montanier a dû laisser quelques beaux profils de côté.

On savait que Philippe Montanier ne pourrait pas compter sur Muleka, samedi, pour le sommet de la neuvième journée, Standard-Bruges (20h45), et qu’un point d’interrogation subsistait sur la présence de Selim Amallah, revenu de sélection avec le genou douloureux. Mais l’entraîneur français, qui a récupéré ses internationaux au compte-gouttes cette semaine, se passe également de Felipe Avenatti, qui revient tout juste de blessure, ainsi que du nouveau venu, Eddy Sylvestre.

Pas de Lestienne non plus

Maxime Lestienne et Samuel Bastien, de retour de blessure, sont bien dans la sélection communiquée ce vendredi par le club liégeois. À noter que les jeunes Tapsoba et Pavlovic ne sont pas repris non plus, comme Boljevic, qui n’est pas dans la sélection pour la cinquième fois en six matchs. Laurent Jans, arrivé le dernier jour du mercato, fête sa première sélection, lui.