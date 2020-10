Mathieu van der Poel considère le «Ronde» comme le point culminant de sa saison

Avec Wout van Aert, Mathieu van der Poel occupe le rang de grand favori du 104e Tour des Flandres cycliste ce dimanche. Une semaine plus tôt, les deux champions avaient laissé échapper la victoire à Gand-Wevelgem.

Wout van Aert avait reproché au champion néerlandais de trop rouler dans sa roue. Les autres favoris espèrent profiter de nouveau de la rivalité entre les deux rois des labourés, s’il devait y en avoir encore une.

«Dans la Flèche Brabançonne et à Gand-Wevelgem, j’ai atteint un bon niveau. C’était peut-être un peu moins le cas dans cette dernière course, mais j’ai finalement pu m’améliorer lors des moments cruciaux de la course. Avec la suppression de Paris-Roubaix, le Tour des Flandres est la course la plus importante de ma saison sur route. Je ne travaille pas constamment sur le fait que c’est la dernière chance d’attraper un gros poisson. En outre, je me concentre toujours sur les grands objectifs», a déclaré Mathieu van der Poel.

L’année dernière, Mathieu van der Poel a terminé 4e à sa première participation à «Vlaanderens Mooiste» après avoir chuté dans la finale, juste avant le Vieux Quaremont, et semblait être à ce moment-là dans une situation délicate.

«J’ai appris qu’il ne fallait pas prendre trop de risques avant l’arrivée des zones vraiment importantes. Je ferais mieux d’aborder le Vieux Quaremont en 30e position plutôt que de chuter parce que je veux me faufiler. Je me suis laissé emporter par la nervosité de ma première participation. Il est dommage que la course ait été un peu raccourcie cette année. Ils prédisent le beau temps et cela ne me dérange pas. En fait, je suis plus performant par beau temps. Dans ce Tour des Flandres, de nombreux scénarios sont possibles. Regardez Bettiol. Il a filé dans le dernier passage du Vieux Quaremont. Ainsi, vous n’avez pas à attendre le Paterberg ou je ne sais quoi d’autre», a ajouté le champion des Pays-Bas.

Après Gand-Wevelgem, il y a eu des mots entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel. «Tout est fini pour moi depuis dimanche soir après Gand-Wevelgem. Je me concentre maintenant sur le Tour des Flandres», a précisé à ce sujet Mathieu van der Poel.