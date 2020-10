WeWard, une application qui paie ses utilisateurs pour marcher, débarque en Belgique

WeWard, une application qui récompense financièrement le temps de marche de ses utilisateurs, a été lancée en Belgique, annonce vendredi la start-up française qui l’a développée. Plus on marche, plus on gagne de l’argent, est le principe de cette app’qui encourage la pratique d’une activité physique quotidienne.

WeWard a pour objectif de lutter contre la sédentarité en incitant les utilisateurs à marcher les 10.000 pas quotidiens préconisés par l’Organisation mondiale de la santé.

Grâce à la géolocalisation et au podomètre du smartphone, l’application compte automatiquement les pas même lorsque le téléphone est en poche. Chacun d’eux y est converti en monnaie digitale (Wards), échangeable contre des offres, des dons à des associations ou des euros.

WeWard a pour objectif d’accompagner les marcheurs dans leurs balades quotidiennes, leur faire découvrir des lieux tout en leur proposant les bons plans du moment. Elle rémunère ainsi davantage ses utilisateurs s’ils se rendent dans des lieux culturels, des coins insolites ou chez des commerçants référencés.

En Belgique, elle récompense ainsi la visite au Manneken Pis de Bruxelles, à la Citadelle de Namur, au parc de la Boverie à Liège, la cathédrale Notre-Dame à Anvers ou encore à la Grotte de Spy.

Lancée en 2019, WeWard compte déjà plus d’un million d’utilisateurs en France, où elle est disponible dans les principales grandes villes.