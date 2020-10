David Goffin toujours positif au Covid-19, sa participation au tournoi d’Anvers toujours incertaine

David Goffin est toujours infecté par le coronavirus. Il rassure sur son état de santé mais sa participation au tournoi d’Anvers reste en pointillé.

Le N.1 belge s’est exprimé dans une story sur Instagram. «Je me sens bien pour le moment», rassure-t-il tout d’abord.

Toujours confiné, Goffin s’est exprimé dans une vidéo postée en story sur Instagram. https://www.instagram.com/stories/david__goffin «Comme vous le savez testé positif il y a 9 jours. J’ai fait un test mardi, soit une semaine plus tard, mais je suis toujours positif. Il faut rester patient. J’ai fait un autre test hier et j’attends les résultats pour voir si je suis négatif et ainsi apte à reprendre les entraînements pour être prêt pour le tournoi à Anvers. On croise les doigts que ce sera négatif, je vous tiens au courant», déclare-t-il en anglais.

Le tournoi d’Anvers commence dimanche mais le Liégeois n’entrerait en lice que jeudi. Ce qui lui laisse le temps d’être rétabli. Mais sera-t-il pour autant à 100%?