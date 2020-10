Le derby wallon de Nationale 1 entre l’Olympic et le RFC Liège reporté

Victor Corneillie et l’Olympic ne recevront pas le RFC Liège ce samedi soir. ÉdA – Christophe Béka

C’est un test positif au Covid du côté liégeois qui a eu raison du choc wallon entre l’Olympic et le RFC Liège. La rencontre a été annoncée annulée ce vendredi midi.

Les Dogues de l’Olympic Charleroi seront donc au repos ce samedi soir et les Liégeois restent toujours bloqués à un seul match joué (un partage 0-0 à Rupel Boom). Les Carolos en ont eux joué un de plus et sont pour l’instant troisièmes avec 3 unités au compteur.

À lire dans L’Avenir de ce samedi 17 octobre 2020, sur tablette, smartphone ou PC