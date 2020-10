Dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce lundi

La Belgique n’échapera pas au réchauffement climatique, le tourisme namurois sauvé par les Flamands, des agents de terrain pour aider au tracing: voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 16 octobre.

1. Réchauffement climatique: La Belgique n’y échappera pas

Températures et phénomènes extrêmes sont déjà en hausse en Belgique, détaille le «Rapport climatique 2020» de l’IRM. Et quel que soit le scénario d’émissions de gaz à effet de serre, le mercure grimpera encore et les phénomènes extrêmes seront plus nombreux.

2. Une perte de 1,6 milliard pour les assureurs

Le secteur de l’assurance devrait voir son chiffre d’affaires baisser de 1,6 milliard€ d’ici la fin de l’année. La crise est évidemment passée par là.

3. Une Belge du Massachusetts: «Sans le Covid, Trump serait réélu»

Massachusetts, un bastion démocrate. Valérie y vit depuis 25 ans. Un esprit républicain au milieu des pro-Biden.

4. Grâce à des agents de terrain, le tracing peut frapper à votre porte

En complément au call center, des agents de terrain peuvent frapper à votre porte, même le week-end: c’est le «Corona Tracing».

5. Les Flamands ont sauvé l’été touristique namurois

Si l’Office du tourisme a enregistré moins de visiteurs, crise sanitaire oblige, une campagne publicitaire a permis de surfer sur le tourisme de proximité.

6. Célestine, une tiny house pour réapprendre à vivre avec moins

Au travers de leur tiny house, ces étudiants veulent faire bouger les choses: inciter au retour à l’essentiel, aux choses simples et au local.

7. Gradins en béton aux abords du pont des Trous: c’était prévu

Tout ce qui touche à la reconstruction du pont des Trous reste sensible. La preuve par les gradins… «en béton».

8. Andreï Tchmil: «Il faut réussir la course parfaite»

Andreï Tchmil a remporté, il y a vingt ans, le Tour des Flandres, qui est, à ses yeux, la plus belle course du monde.

9. Liège: on peut replonger dans l’Aquarium

L’année 2020 ne restera décidément pas dans les annales de l’Aquarium-Muséum Universitaire de Liège. Après plusieurs semaines de fermeture, l’aquarium est à nouveau accessible.

10. Boucle du Hainaut: Chièvres, centre électrique névralgique?

Chièvres paraît être un point de passage «obligé» pour la ligne haute tension de 380 kV. Flanqué à la ligne TGV, aux limites de Tongre-Notre-Dame et Ormeignies (rue du Bois Dérodé), le poste haute tension déjà exploité par Élia a fait l’objet d’une demande de renforcement en 2017.

