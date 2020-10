Rik Verbrugghe nommé manager sportif d’Israel Start-Up Nation, la future équipe de Chris Froome

Cyclisme: le sélectionneur fédéral Rik Verbrugghe sera le nouveau manager sportif de l’équipe Israel Start-Up Nation, la future équipe de Chris Froome, à partir de 2021.

Rik Verbrugghe sera le nouveau manager sportif de l’équipe Israel Start-Up Nation à partir de 2021, a annoncé ce vendredi la formation WorldTour israélienne, qui a précisé que l’ancien coureur pourra rester sélectionneur fédéral belge.

Rik Verbrugghe, 46 ans, est devenu sélectionneur fédéral en novembre 2018, en remplacement de Kevin De Weert.

Après sa carrière de coureur, au cours de laquelle il a notamment remporté la Flèche Wallonne 2001 et la 15e étape du Tour de France 2001, Rik Verbrugghe était devenu directeur sportif, au sein des équipes Quick-Step et BMC. Il était ensuite devenu manager de l’équipe IAM en 2014 et de la formation Bahrein-Merida en 2019.

Chez Israel Start-Up Nation, la future équipe de Chris Froome, Rik Verbrugghe sera «responsable de la communication entre la direction de l’équipe et le staff sportif», explique le manager général Kjell Carlström. «Il aura diverses tâches, notamment coordonner les programmes des directeurs sportifs et élaborer le programme des coureurs». Le natif d’Hélécine sera aussi directeur sportif «sur certaines courses».