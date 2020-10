Mouvement d’humeur à la prison de Leuze: 149 détenus ont refusé de réintégrer leur cellule

La tension reste très vive dans les prisons et notamment à Leuze, où les nouvelles restrictions de visites passent très mal auprès des détenus.

Un mouvement d’humeur s’est déclenché jeudi soir, vers 20 heures, à la prison de Leuze. Après une sortie au préau, 149 détenus ont refusé de regagner leur cellule en signe de protestation contre les nouvelles restrictions prises pour faire face à la propagation du coronavirus.

Dès ce vendredi et pour une durée d’un mois, les visites hors surveillance ne sont plus tolérées dans les centres pénitentiaires, où le Covid s’est immiscé parmi les membres du personnel et les détenus.

Six détenus en isolement, deux agents positifs et d’autres en quarantaine

Si la situation est rentrée dans l’ordre vers 22 heures, tous les prisonniers récalcitrants ayant accepté de réintégrer leur cellule, la tension reste vive. « Depuis le début de la pandémie, des erreurs sont commises de part et d’autre et nous devons en tirer les leçons. Sur le plan humain, nous comprenons tout à fait l’importance des visites pour les détenus mais la sécurité sanitaire doit primer, ce qui implique d’être extrêmement précautionneux», nous dit Grégory Wallez, le secrétaire fédéral de la CGSP.

Entre les agents mise en quarantaine et les cas avérés de Covid-19, la gestion des effectifs dans les établissements pénitentiaires est loin d’être une sinécure. «Les effectifs sont minimes pour le moment, ce qui pose évidemment des problèmes. À Leuze, on est encore assez épargné par rapport à d’autres prisons avec deux cas positifs parmi les agents et d’autres placés en quarantaine. S’agissant des détenus (NDLR: 350 environ à Leuze), six sont actuellement à l’isolement après avoir été en contact, lors d’une activité sportive, avec un professeur diagnostiqué positif au coronavirus», précise M. Wallez.