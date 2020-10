Le conseil communal de Tournai pourra-t-il être retransmis en direct?

Le conseil communal qui se tiendra exceptionnellement à la Halle-aux-draps ce lundi devrait être retransmis en direct car, en raison des règles sanitaires, le public n’y sera pas admis. Et pour ce faire, il est indispensable de disposer d’un réseau wifi… ÉdA

Durant la nuit de mercredi à jeudi, un individu a coupé et endommagé des câbles reliés à ces caméras de surveillance à la rue de la Wallonie, à Tournai. Le réseau wifi de la Halle-aux-draps est impacté…

Les faits se sont passés à hauteur de l’établissement les Trois pommes d’orange. C’est manifestement le fonctionnement des caméras de surveillance que visai (en)t le (ou les) vandale(s). Ce ou ces derniers n’ayant pas pu toucher directement les caméras, ce sont les câbles (protégeant de la fibre optique) qui ont été mis à mal.

Une action qui impacte directement les premières mais aussi une partie du réseau Wifi. «Notamment celui qui devrait permettre la retransmission en direct de la séance du conseil communal depuis la Halle-aux-draps lundi soir», nous a confié le bourgmestre Paul-Olivier Delannois.

Ce dernier nous a toutefois précisé mettre tout en œuvre pour que le réseau soit réparé le plus rapidement possible ou pour qu’une solution alternative soit mise en place pour lundi soir, en attendant les réparations. Ce prochain conseil se tient exceptionnellement en la Halle-aux-draps car il sera immédiatement précédé de celui du CPAS. En raison du nombre de mandataires présents pour ces deux assemblées, il n’aurait pas été possible de garantir le respect des mesures sanitaires si la séance avait été maintenue dans le Salon de la Reine de l’hôtel de ville de Tournai, comme à l’accoutumée.

Paul-Olivier Delannois a formulé une autre promesse avant de conclure: «Je vous garantis que si nous mettons la main sur l’auteur (ou les auteurs) des faits, nous lui (ou leur) adresserons une facture salée…»

Les images qui ont pu être saisies avant la destruction des câbles seront bien entendu soigneusement examinées dans le cadre de l’enquête que mènera la police de Tournai au sujet de cette affaire…