Coronavirus: la Pro League stoppe les compétitions élites jeunes

La Pro League a décidé ce jeudi d’interrompre les compétitions des élites jeunes (U13 à U18) afin d’empêcher la propagation du coronavirus. Il n’est pas question de reporter les compétitions des espoirs et des équipes A.

Alors que les ailes amateurs néerlandophone et francophone ont décidé d’annuler les matches des joueurs de plus de 19 ans et pas des plus jeunes, le football professionnel fait l’inverse. Les championnats de jeunes sont interrompus jusqu’au 8 novembre.

Cela signifie que les plus jeunes joueurs des clubs de D1A et D1B ne joueront pas avant la fin des vacances d’automne. La Pro League a pris cette décision de son propre chef à cause de l’augmentation préoccupante du nombre de contaminations au sein des différentes équipes. Elle estime aussi que des mouvements de grande envergure de jeunes ne sont pas opportuns. Les équipes espoirs continueront car elles sont soumises au protocole de la Pro League au même titre que les équipes premières.

La Pro League peut difficilement prédire si les décisions du conseil de sécurité de vendredi auront un impact sur le football professionnel. Il est supposé que les compétitions de D1A et D1B se poursuivront, de préférence avec des supporters. Après tout, beaucoup d’efforts ont été faits pour permettre aux fans d’entrer dans les stades en nombre limité.

En effet, la Pro League pourrait tenir compte de l’exemple néerlandais où les fans n’y sont plus les bienvenus.