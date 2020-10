Jehay a pris congé de Florian Doverin pour le moment

Jehay a dit au revoir à son défenseur temporairement pour des raisons internes au groupe. Ce n’est pas une surprise en vérité.

Florian Doverin ne jouera plus avec Jehay pour le moment. La décision est tombée il y a quelques jours et confirmée par le club. «Oui, j’ai pris la décision de prendre congé de Florian, confirme Bertrand Marler. Pour des raisons qui resteront au sein du club et du groupe, il ne fait plus partie de nos plans. » Le défenseur de 25 ans, passé jadis par Verlaine, avait été écarté en septembre pour raisons disciplinaires. « J’avais tenu des propos déplacés à l’égard du groupe», nous avait-il confié à l’époque.

Ce jeudi, le défenseur a tenu à s’expliquer. «Je sais que je ne suis pas un garçon facile car j’ai mon caractère, dit Florian. Et j’ai mes torts. Je m’en veux vraiment. Cela me fait mal car j’adore le coach et le club. Mais je sais qu’il y a deux Florian Doverin, celui sur et celui en dehors. Je n’aurais pas dû me comporter comme je l’ai fait. Je me suis remis en question. Et j’espère que la porte sera ouverte. »

Florian Doverin avait joué ses seules minutes avec Jehay cette saison face à l’UCE Liège le 20 septembre. Il avait été exclu à la 88e minute. Il était occupé à disputer sa 3e saison à Jehay.