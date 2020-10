Le Borinage, terre de formation des policiers motards

10 élèves suivent actuellement une formation pour devenir agent motocycliste. Les exercices de terrain, ils les font sous l’aile d’un célèbre inspecteur de police…

Depuis qu’il est suivi par une équipe de télévision de RTL TVI (dans le cadre de l’émission Enquêtes), le Service Circulation de la zone de police boraine,et plus encore son inspecteur Bertrand Caroy, a acquis une notoriété dans toute la Wallonie,

Mais il n’est pas qu’un phénomène médiatique. C’est aussi un motard aguerri, reconnu par ses pairs, au point que la brigade motos de la Boraine est une référence en matière de formation interne à la police. L’inspecteur et trois autres formateurs dispensent actuellement une formation de destinée aux policiers souhaitant devenir agent motocycliste.

Organisée par l’Académie de police, cette formation dure 150 heures et mélange théorie et pratique, cette dernière consistant en des contrôles avec interception. Une session avait lieu hier sur le territoire de la police boraine, où 10 élèves étaient accompagnés de 2 formateurs et de 7 membres du Service Circulation Routière. Durant une matinée, ils ont traqué les vitesses excessives et les comportements inappropriés.

Et la pêche fut fructueuse, avec le contrôle de 39 véhicules, 2 motocyclistes et de 15 camions. 8 PV de roulage ont été rédigés, ainsi qu’un PV pour défaut d’assurance ayant entraîné la saisie du véhicule et un PV d’immobilisation pour non-respect de la législation relative au permis de conduire.

7 perceptions immédiates ont été effectuées, un cyclomoteur a été saisi pour non-respect des limitations de vitesse et des prescriptions techniques et 2 retraits immédiats du permis de conduire pour excès de vitesse ont été effectués. Où comment allier exercices pratiques et actions en faveur du respect du code de la route.