Le débrief du jour: Code orange dans les unifs et hautes écoles | Congé de Toussaint prolongé | Un piéton renversé par un bus

L’activation du code «orange» dans les établissements de l’enseignement supérieur universitaire et non-universitaire en Fédération Wallonie-Bruxelles; la prolongation du congé de Toussaint dans les écoles du fondamental et de l’enseignement secondaire à Bruxelles et en Wallonie; un accident de roulage impliquant un bus; le roi Philippe et la princesse Delphine posant côte à côte; les perquisitions menées aux bureaux et au domicile du ministre de la Santé français. Voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce jeudi 15 octobre 2020.

1. Code orange dans les unifs et les hautes écoles

Réunis ce jeudi, Valéry Glatigny (ministre de l’Enseignement supérieur) et les acteurs de l’enseignement supérieur francophone ont décidé d’activer le code orange dans les universités et hautes écoles. Celui-ci sera en place à partir du lundi 19 octobre. Concrètement, cela signifie qu’on privilégie les cours à distance plutôt qu’en présentiel. Désormais, 80% des cours se dérouleront en virtuel.

+ Coronavirus: universités et hautes écoles en code orange dès lundi

2. Le congé de Toussaint prolongé dans les écoles

Pour endiguer l’offensive épidémique de Covid-19, les acteurs de l’école francophone et la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) ont décidé jeudi de prolonger les vacances de Toussaint, prévues normalement du 2 au 6 novembre prochains, jusqu’au 11 novembre inclus.

+ Le congé scolaire de Toussaint prolongé jusqu’au 11 novembre

3. Un piéton renversé par un bus

Un piéton qui traversait le site propre des transports en commun situé boulevard d’Avroy à Liège, a été renversé par un bus, jeudi matin, a indiqué le parquet de Liège. La victime, âgée d’une quarantaine d’années, est dans un état critique.

+ Un piéton renversé par un bus à Liège

4. Philippe et Delphine ensemble sur une photo

Le roi Philippe et la princesse Delphine de Saxe Cobourg se sont rencontrés pour la première fois vendredi dernier au Château de Laeken, annoncent-ils tous deux jeudi via un communiqué du Palais royal.

+ Le roi Philippe et la princesse Delphine se sont rencontrés pour la première fois

5. Covid-19 en France: perquisitions chez le ministre de la Santé

Des perquisitions ont eu lieu jeudi aux domiciles et bureaux du ministre français de la Santé Olivier Véran, dans le cadre d’une information judiciaire sur la gestion de la crise du coronavirus en France, a annoncé le ministère dans un communiqué.

+ Gestion de la crise sanitaire en France: perquisitions chez Véran et d’anciens ministres