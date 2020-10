Un nombre record de buses a traversé la Belgique mercredi

Un nombre inhabituellement élevé de buses a traversé la Belgique mercredi en groupes importants, rapporte l’association Natuurpunt jeudi.

La station Averbode Bos en Heide, située dans le Brabant flamand, a dénombré 778 de ces rapaces sur la journée. Un nouveau record dans notre pays.

Chaque automne, des groupes de 30 à 40 buses sont repérés aux Pays-Bas, mais une centaine ou plus, c’est «du jamais-vu pour les Pays-Bas et la Belgique», explique Koen Leysen, de Natuurpunt. Le vent a tourné vers le nord-est mercredi, ce qui a poussé les oiseaux à survoler la Flandre en masse.

La migration depuis des nids septentrionaux de ces oiseaux vers le sud s’annonçait particulière cette année: le site suédois de Falsterbo en a récemment observé près de 25.000.

En Belgique, le précédent record s’élevait à 644 et datait de 2011. Mais Natuurpunt souligne que les observations de mercredi pourrait être dépassées d’ici peu. De grands groupes se sont en effet posés aux Pays-Bas mercredi soir et survoleront peut-être le pays aujourd’hui. De nombreuses buses sont de plus encore en chemin depuis le Danemark et le nord de l’Allemagne.

«Levez les yeux si vous voulez profiter de ce spectacle, la migration des buses est tout simplement magnifique», conclut Koen Leysen.