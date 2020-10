La situation sous contrôle au CPAS de Tournai

La situation sanitaire dans les maisons de repos de Tournai n’est pas catastrophique, mais l’on reste vigilant. Les 9 résidents positifs du home L’Ombre du temps, à Kain, ont été placés en quarantaine dans une unité spécifique.

À l’aube de la sortie d’un rapport détaillé sur la situation dans les maisons de repos du pays, la présidente du CPAS de Tournai, Lætitia Liénard dresse le bilan pour celles dépendant de son secteur ainsi que les mesures adoptées dans ces établissements mais également dans les autres services du CPAS. En MR, la situation n’est pas dramatique sachant que, de manière générale, plus de la moitié des décès attribués au Covid en Belgique a été identifiée en maison de repos, mais la vigilance reste le mot d’ordre tout en veillant à préserver la convivialité au sein de ces structures. Dans les autres services, la situation semble également être sous contrôle.

Les 9 résidents positifs de l’Ombre du temps en quarantaine

Au Moulin à Cailloux, on dénombre un seul résident contaminé. Sur cette base, la cellule de crise, propre à la maison de repos, composée de la direction, du médecin coordinateur et de chaque catégorie professionnelle, a décidé de suspendre les visites durant 15 jours et de réévaluer la situation régulièrement.

À Benjamin Grugeon, on ne dénombre aucun cas Covid-19. La cellule de crise de la maison de repos a décidé de maintenir le protocole de visite encadrée tel que décidé au début de l’été.

À l’Ombre du temps, 9 résidents ont été testés positifs. Dans ce contexte, les 9 résidents ont été placés en quarantaine au sein de l’unité prévue à cet effet et font l’objet d’un suivi médicalisé adapté. En ce qui concerne les résidents non touchés des trois autres unités, les visites encadrées sont maintenues dans le respect du protocole validé au début de l’été dernier.

Et dans les autres services du CPAS de Tournai?

Après huit jours de fermeture suite à un test positif pour deux puéricultrices, la crèche «Clair Matin» accueille à nouveau les plus petits depuis ce jeudi matin.

Les maisons d’accueil pour femmes victimes de violences et pour jeunes en difficulté («La Consoude» et «Les Oliviers») fonctionnent normalement. À ce jour, on ne dénombre aucun cas.

La situation est identique au home Valère Delcroix accueillant des personnes handicapées et à la maison d’enfants «Les Carliers».

«Je suis consciente du désarroi des résidents des maisons de repos et de leurs proches, a déclaré Lætitia Liénard. J’insiste, néanmoins, sur le fait que les mesures prises le sont dans l’intérêt général au sein de chacune des maisons de repos mais également avec le souci de limiter la propagation du virus et d’éviter l’engorgement des hôpitaux. Nous devons donc tous agir de manière civique. Je conclus en réaffirmant mon admiration à l’égard du personnel des institutions de soins et d’hébergement qui travaille dans des conditions très difficiles mais toujours avec comme objectif premier le bien-être des résidents.»