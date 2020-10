La Bene-League de handball à l’arrêt jusqu’au 15 novembre

La BENE-League de handball est suspendue jusqu’au 15 novembre, a annoncé l’organisation jeudi. En Belgique, les compétitions reprendront en janvier 2021.

Ces décisions font suite aux nouvelles mesures prises par les autorités néerlandaises et belges. En Belgique, les sports de contact en salle sont passés en orange et sont interdits pour les plus de douze ans pour plusieurs semaines.

L’Union Royale Belge de Handball (URBH), la Ligue Francophone de Handball, la Vlaamse Handbalvereniging et le Conseil de Surveillance de la BENE-League se sont concertés au niveau national, régional et de la BENE-League afin de «communiquer sans ambiguïté» sur la situation du hanball.

«La seule certitude au niveau BENE-League est que, conformément aux directives des autorités compétentes, aucun match ne sera organisé avant le 15 novembre. Le Conseil de Surveillance consultera les parties concernées afin d’établir un aperçu des possibilités d’un éventuel redémarrage en novembre», a indiqué l’URBH. «Les compétitions nationales et ligues reprendront en janvier 2021. Les compétitions pour les jeunes jusque 12 ans (année de naissance 2008) peuvent continuer, ils peuvent donc continuer à s’entraîner et à jouer des matchs de championnat. Les compétitions pour les jeunes jusque 18 ans inclus reprendront dès que le code sportif redeviendra jaune.»

Les Red Wolves, l’équipe nationale belge masculine, sont censés jouer un double match international pendant les vacances de Toussaint, le jeudi 5 novembre, à Chambéry, en France, et deux jours plus tard, le 7 novembre, à Hasselt, contre la Serbie. L’Union Royale Belge de Handball indique avoir informé la Fédération Européenne de Handball (EHF) des décisions prises par le gouvernement. «L’EHF en a pris note et a annoncé qu’ils essayaient actuellement de dresser la carte de la situation des pays participants et nous revenaient.»

La BENE-League a repris ses droits samedi dernier.