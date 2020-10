Coronavirus: 2 500 nouveaux cas en une semaine en Brabant wallon

Le nombre de nouveaux cas de coronavirus augmente très vite en Brabant wallon: 2 500 cas ont été recensés en une semaine.

Avec 2 520 nouveaux cas en une semaine, le Brabant wallon a connu une très rapide augmentation du nombre de cas de Covid sur son territoire. 7 107 cas avérés de coronavirus ont désormais été détectés en Brabant wallon.

Le nombre de personnes hospitalisées en raison d’une contamination au coronavirus augmente aussi en Brabant wallon. Cette hausse est heureusement moins spectaculaire. Le nombre de patients Covid en Brabant wallon est passé de 22 à 23, a annoncé l’institut de santé publique Sciensano, ce jeudi.

Au plus fort de la première vague de coronavirus, les hôpitaux brabançons wallons avaient dû accueillir jusqu’à 71 patients simultanément pour les soigner du Covid-19.

Une augmentation qui ressemble à celle de la première vague

On n’est pas là mais une comparaison de ces cinq derniers jours et des cinq premiers jours des statistiques disponibles pour la première vague montre des courbes qui se ressemblent. La période est toutefois trop courte et le virus trop difficile à cerner pour tirer des conclusions de ces similitudes.

Trois personnes sont actuellement en soins intensifs à cause du Covid. C’est une de plus que la veille.

473 nouveaux cas en Brabant wallon

473 nouveaux cas ont été annoncés pour le Brabant wallon par l’institut de santé publique Sciensano, ce jeudi.

Rappelons qu’il s’agit là de statistiques basées sur le nombre de cas avérés de coronavirus, c’est-à-dire qui ont fait l’objet d’un test positif. Le nombre réel de cas de Covid-19 est forcément plus élevé. Par ailleurs, le nombre de cas reprend aussi les personnes qui ne souffrent plus du coronavirus.

51 nouveaux cas ont été annoncés ce jeudi à Ottignies-LLN, 42 à Wavre, 31 à Waterloo où le Collège communal s’est mis en quarantaine.

Cinq communes à plus de 500 cas

Commune la plus peuplée du Brabant wallon, Braine-l’Alleud est aussi celle qui compte le plus de cas avérés de coronavirus (719; 28 de plus que la veille). Ottignies-LLN (617) suit. Mais ce total ne prend pas en compte les étudiants positifs qui ne sont pas domiciliés dans la cité universitaire. Wavre (562), Tubize (553; +24) et Waterloo (529) sont les trois autres communes brabançonnes wallonnes où plus de 500 cas ont été détectés.

Plus de 2% de la population touchée à Rixensart, Lasne et Tubize

Rixensart est devenu, ce jeudi, la commune du Brabant wallon où le Covid-19 est le plus présent, avec 208,9 cas avérés par 10 000 habitants. Ce qui signifie que plus de 2% de la population rixensartoise a contracté le Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire. C’est aussi le cas à Lasne (207,6 cas pour 10 000 habitants) et à Tubize (206,4). Ottignies-LLN (197) et La Hulpe (196,8) approchent de ce cap.

Le virus est moins présent à Orp-Jauche (124,7 cas par 10 000 habitants), Hélécine (128,6), Ramillies (131,1), et Perwez (139,4).