Coronavirus: universités et hautes écoles en code orange dès lundi

Les universités et les hautes écoles vont basculer en code orange à partir du lundi 19 octobre.

Réunis ce jeudi, Valéry Glatigny (ministre de l’Enseignement supérieur) et les acteurs de l’enseignement supérieur francophone ont décidé d’activer le code orange dans les universités et hautes écoles.

Celui-ci sera en place à partir du lundi 19 octobre.

Concrètement, cela signifie qu’on privilégie les cours à distance plutôt qu’en présentiel. Désormais, 80% des cours se dérouleront en virtuel.

Une exception est toutefois prévue pour les cours de 1er Bachelier, qui resteront en code jaune (une place d’auditoire sur deux occupées).

Les cours pratiques et les laboratoires resteront eux aussi le plus possible en présentiel, une mesure très importante pour les Hautes écoles et les écoles supérieures des arts.

Vendredi, l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur (unifs, hautes écoles, syndicats, représentants étudiants,…) devraient à nouveau se retrouver pour valider les mesures arrêtées jeudi et déterminer une série de modalités d’application pratiques.