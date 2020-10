Mons: un protocole d’urgence dans les homes et crèches du CPAS

Face à la seconde vague de coronavirus, le CPAS de Mons a pris des mesures pour éviter la propagation de la maladie dans ses institutions d’accueil des aînés et des enfants.

Dans les deux maisons de repos gérées par le CPAS de Mons que sont la Bonne Maison de Bouzanton et la Maison de Repos et de Soins du Bois d’Havré, les circulaires émises par la Ministre wallonne de la Santé Christie Morreale ont été adaptées.

En cas de Covid-19 suspecté ou avéré au sein d’une maison de repos, la fermeture et l’isolement rapide sont mis en place au sein de la structure. Concrètement, la fermeture de la structure signifie la fin des visites et des sorties en famille le temps de circonscrire un éventuel début d’épidémie.

Les activités et la vie en interne sont maintenues, malgré la fermeture vis-à-vis de l’extérieur.

Des mesures d’hygiène pour le personnel sont également prises, à savoir le port du masque obligatoire dans les deux structures pour l’ensemble du personnel ainsi que la désinfection renforcée des locaux.

En cas de suspicion de Covid-19 dans l’établissement, le port de masques FFP2 et d’un équipement de protection individuel renforcé (visières, blouses, gants,…) sera obligatoire pour l’ensemble des agents du service concernés (infirmières, aides-soignantes, techniciennes de surface…)

Si des résidents sont placés en isolement, le personnel sera réorganisé et attitré à un service précis afin d’éviter la propagation du virus dans l’ensemble des services.

Crèche fermée

Dans les crèches, l’application stricte du protocole de l’ONE en cas de Covid suspecté ou avéré est de mise, que ce soit pour un membre du personnel ou un bébé positif au Covid-19, à savoir un contact avec le médecin référent, l’établissement d’un listing des contacts de la personne atteinte ou suspectée et la fermeture par section en fonction des contacts de la personne atteinte (puéricultrice ou bébé)

L’information aux parents est faite dans l’immédiat, tant pour la gestion des cas que pour l’organisation des parents en cas de fermeture temporaire de la crèche.

Actuellement, la crèche Bébé Lune est fermée jusqu’à vendredi compris.

Pour rappel, dans les structures communales d’accueil de la petite enfance, le masque est obligatoire pour l’ensemble du personnel (puéricultrices, techniciennes de surface, cuisinières, responsables etc.) ainsi que les parents. Un seul parent peut entrer dans la crèche pour déposer et reprendre l’enfant, la désinfection des mains est obligatoire à l’entrée de la structure et une désinfection des locaux est effectuée tous les jours.