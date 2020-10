Martine et Sophie ont récolté plus de 1.600.000 € à Maulde pour le Télévie en 29 ans

Martine Allard et sa fille Sophie se dépensent sans compter pour soutenir la recherche contre le cancer via le Télévie. Si l’organisation a été quelque peu perturbée cette année en raison de la crise sanitaire, elles ont toutefois pu compter sur la solidarité de notre région.

En raison des règles liées à la lutte contre le coronavirus, Martine et Sophie Allard, de Thimougies, n’ont pas pu être présentes sur le plateau de RTL lors de la diffusion de la dernière émission sur le Télévie. C’est sur un parking montois qu’elles ont cependant pu déposer leur chèque respectif d’un montant de 33 040€ pour Martine et de 20 009€ pour Sophie à l’intention du FNRS via le Télévie. Une opération qu’elles soutiennent depuis 29 ans déjà et pour laquelle elles ont récolté en tout durant cette période la coquette somme de 1 679 443€.

Martine et son équipe multiplient les manifestations publiques afin d’engranger des bénéfices. Ils peuvent compter sur de précieux coups de pouce de la part de partenaires comme les Amis d’Hacquegnies, la maison paroissiale «Le sourire» de Kain, l’association «Faisons gagner la vie», les comités de Mansart, Arc-Wattripont, du carnaval d’Anvaing, l’institut provincial de nursing de Tournai, le Country club Black horse valley, sans oublier le football club féminin de Dergneau-Montroeul qui lors de la clôture de ses derniers comptes a versé une jolie somme de près de 4 000€ au profit de l’équipe Télévie de Martine.

Il faut aussi y ajouter une opération récente qui entre bien dans l’air du temps puisqu’il s’agissait, dans un premier temps, de confectionner quelque 8 000 masques buccaux et, ensuite, de les vendre. Une dernière opération qui a rapporté quelque 8 000€. Ce qui nous fait un total pour 2020 de 33 040€ de dons rien que pour l’équipe Télévie de Martine Allard. Quant à Sophie, c’est principalement en vendant des produits Télévie à la sortie des supermarchés ou dans le hall du Chwapi (du moins jusqu’à ce que la crise sanitaire remette cette dernière activité en question) qu’elle a pu engranger quelque 20 009€.

Un double engagement familial qui mérite bien ces quelques lignes. Si la situation sanitaire le permet, le prochain rendez-vous est d’ores et déjà fixé pour un grand week-end Télévie du 29 au 31 janvier prochain. Lequel devrait se dérouler à Maulde comme c’est le cas chaque année. Nous y reviendrons en temps utile…