Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 15 octobre.

1 Belgique

Près de 1.800 personnes hospitalisées pour le Covid-19 en Belgique

Entre le 5 et le 11 octobre, il y a eu en moyenne 5.421 nouvelles infections au coronavirus par jour.

INFOGRAPHIES | Vague, vaguelette, décrue…: l’évolution des hospitalisations dans votre province

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les hôpitaux belges ont dû faire face à de nombreux cas de figure. Après la première vague de mars, il y a eu une décrue suivie d’une vaguelette. Le personnel hospitalier est désormais au pied de la deuxième vague qui se renforce.

Coronavirus: la famille et l’école sont les sources principales de contamination

L’Agence pour une vie de qualité (Aviq) analyse les clusters de Covid-19 en Wallonie depuis le mois d’août et il apparaît que c’est dans le foyer familial que le virus se transmet principalement.

Les généralistes boudent le baromètre Sciensano

Débordés de travail, les médecins généralistes de Wallonie ne semblent guère séduits par le baromètre Covid-19 de Sciensano.

L’université de Gand en code rouge dès le 26 octobre: les cours en présentiel supprimés un mois

L’université de Gand (UGent) passera en code rouge dès le 26 octobre, annonce jeudi l’établissement par voie de communiqué.

2 Monde

Coronavirus: Ryanair réduit ses capacités de vols pour l’hiver à 40%

Par le passé, la compagnie aérienne réduisait ses capacités de vol à 60%.

Le Portugal décrète l’état d’urgence face au bond de contaminations

Le gouvernement portugais a décrété un état d’urgence sur tout le territoire mercredi soir face à l’augmentation des contaminations au coronavirus.

Coronavirus: nouveau record de contaminations en Allemagne avec 6.638 cas recensés en 24 heures

L’Allemagne a comptabilisé 6.638 cas de coronavirus en 24 heures, un record pour le pays depuis l’éclatement de la pandémie de Covid-19, selon des données officielles publiées jeudi.

La Thaïlande interdit les rassemblements de 5 pour mettre fin aux manifestations

La Thaïlande a décidé d’interdire les rassemblements de cinq personnes et plus et les publications en ligne qui pourraient nuire à la sécurité nationale pour tenter de mettre fin aux manifestations pro-démocratie «illégales», ont annoncé jeudi les autorités.

3 Sport

Les joueurs de D1 masculine vont être testés 2 fois par semaine

L’élite masculine entend toujours bien entamer son championnat dès le 6 novembre. Elle envisage plus de 300 tests par semaine.

4 Culture, buzz et autres

Le théâtre amateur garde le rideau baissé

Le Covid-19 aura également raison du théâtre amateur. De nombreuses troupes ne monteront pas sur scène cette saison.

